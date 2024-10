Eine Private Cloud ist ein Cloud Computing-Modell, das einem einzelnen Unternehmen gewidmet ist. Im Gegensatz zu einer Public Cloud ist eine Private Cloud eine Umgebung mit einem Single-Tenant – die Ressourcen sind nur für einen Kunden zugänglich. Private Clouds können lokal im Rechenzentrum eines Unternehmens, in einer gemieteten Infrastruktur in einem externen Rechenzentrum oder in der Infrastruktur eines Cloud-Service-Providers gehostet werden.

Eine Private Cloud bietet mehr Kontrolle über Sicherheit und Ressourcenanpassung als eine Public Cloud. Viele Unternehmen entscheiden sich für eine Private Cloud, um sensible Daten zu schützen – ein geschäftliches Erfordernis, das immer wichtiger wird. So entscheiden sich Regierungsbehörden beispielsweise häufig für Private Clouds, wenn es um Workloads geht, die vertrauliche Dokumente, personenbezogene Daten (PII) oder andere sensible Daten verarbeiten. Laut einer Gartner-Umfrage (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) werden bis 2024 die personenbezogenen Daten von 75 % der Weltbevölkerung im Rahmen moderner Datenschutzvorschriften erfasst sein.

Unternehmen können eine Private Cloud mithilfe von Firewalls, virtuellen privaten Netzwerken (VPNs), Datenverschlüsselung, API-Schlüsseln und anderen maßgeschneiderten Sicherheitsmaßnahmen an ihre spezifischen Datenschutzanforderungen anpassen. Darüber hinaus ermöglicht eine Private Cloud Unternehmen, den Standort und die Gerichtsbarkeit ihrer Daten zu wählen. Globale Unternehmen in Branchen wie der Öl- und Gasindustrie müssen sich beispielsweise an strenge Standards zur Einhaltung von Vorschriften halten, die durch Branchenrichtlinien und lokale, nationale und internationale Gesetze vorgegeben werden. Mit einer Private Cloud können sie ihre Compliance-Maßnahmen anpassen und vollständig durchsetzen und maßschneidern, anstatt sich ausschließlich auf die Funktionen eines Cloud-Service-Providers zu verlassen.

Vorteile der Private Cloud