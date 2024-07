Was ist Edge Computing?

Von vernetzten Fahrzeugen bis hin zu intelligenten Bots in der Fabrikhalle – die Menge an Daten, die heutzutage von Geräten generiert wird, ist größer als je zuvor, doch die meisten dieser IoT-Daten werden nicht genutzt. Eine Studie von McKinsey & Company hat beispielsweise ergeben, dass eine Bohrinsel auf hoher See Daten von 30.000 Sensoren generiert – aber weniger als ein Prozent dieser Daten wird derzeit zur Entscheidungsfindung genutzt.1

Edge Computing nutzt die zunehmenden geräteinternen Rechenkapazitäten, um tiefe Einblicke und vorausschauende Analysen nahezu in Echtzeit zu ermöglichen. Diese verbesserten Analysefähigkeiten in Edge-Geräten können Innovationen vorantreiben, die die Qualität verbessern und den Wert steigern. Dies wirft auch wichtige strategische Fragen auf: Wie verwalten Sie die Bereitstellung von Workloads, die diese Art von Aktionen durchführen, wenn die Rechenkapazität erhöht wird? Wie können Sie die eingebettete Intelligenz in Geräten nutzen, um die betrieblichen Abläufe für Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden und Ihr Unternehmen reaktionsschneller zu beeinflussen? Um den größtmöglichen Nutzen aus all diesen Geräten zu ziehen, muss ein erheblicher Teil der Berechnungen an die Edge verlagert werden.