Da Transaktionen einfach isoliert und skaliert werden können, eignet sich FaaS für hochgradig parallele Workloads mit hohem Volumen. Die Lösung kann auch zur Erstellung von Backend-Systemen oder für Aktivitäten wie Datenverarbeitung, Formatkonvertierung, Codierung oder Datenaggregation verwendet werden.

FaaS ist auch ein gut geeignetes Tool für Webanwendungen, Backends, Daten-/Stromverarbeitung sowie für die Erstellung von Online-Chatbots oder -Backends für IoT-Geräte. FaaS kann Ihnen bei der Verwaltung und Nutzung von Services anderer Anbieter helfen. Wenn Sie beispielsweise über die Entwicklung einer Android-App nachdenken, können Sie einen FaaS-Ansatz wählen, um Ihre Kosten im Rahmen zu halten. Da Ihnen nur Kosten berechnet werden, wenn Ihre App für eine bestimmte Funktion wie die Stapelverarbeitung eine Verbindung mit der Cloud herstellt, kann dies im Vergleich zu einem herkömmlichen Ansatz die erheblich günstigere Vorgehensweise sein.

FaaS kann auch die Rechenleistung erheblich steigern. So haben zwei Studenten kürzlich gemeinsam mit IBM Ingenieuren erforscht, wie sich IBM Cloud-Funktionen für Monte-Carlo-Simulationen (mathematische Methoden zur Abschätzung der zukünftigen Ergebnisse bestimmter schwer vorhersehbarer Ereignisse) nutzen lassen, um Aktienkurse abzuschätzen. Monte-Carlo-Simulationen gelten als wichtiger leistungsfähiger Computing-Workload. Die Kombination aus Monte Carlo und IBM® Cloud Functions ermöglichte es dem Team, Berechnungen in großem Umfang durchzuführen und die Geschäftslogik in den Fokus zu stellen. Mit FaaS konnte das Team eine komplette Monte-Carlo-Simulation mit 1.000 gleichzeitigen Aufrufen in etwa 90 Sekunden abschließen. Im Vergleich dazu dauerte derselbe Ablauf auf einem Laptop mit vier CPU-Kernen 247 Minuten bei einer CPU-Auslastung von fast 100 %.

Weitere Beispiele für FaaS-Anwendungsfälle finden Sie unter „A Recap of the Key Advantages Offered by IBM Cloud Functions“ (Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile von IBM® Cloud Functions).