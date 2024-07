Was ist Kubernetes?

Mit der zunehmenden Verbreitung von Containern – heute kann ein Unternehmen Hunderte oder Tausende von Containern haben – mussten die Betriebsteams die Bereitstellung, Vernetzung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit von Containern planen und automatisieren. So entstand der Markt für Containerorchestrierung.

Während andere Optionen für die Containerorchestrierung – vor allem Docker Swarm und Apache Mesos – bereits früh an Zugkraft gewannen, wurde Kubernetes schnell zum am weitesten verbreiteten Projekt (es war sogar einmal das am schnellsten wachsende Projekt in der Geschichte der Open-Source-Software).

Kubernetes bietet eine große Funktionsvielfalt, ein umfangreiches und wachsendes Ökosystem von Open-Source-Tools sowie Unterstützung und Übertragbarkeit für alle Cloud-Provider und ist daher die bevorzugte Wahl von Entwicklern – und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Alle führenden Public-Cloud-Provider – einschließlich Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud und Microsoft Azure – bieten vollständig verwaltete Kubernetes-Services an.

Was macht Kubernetes?

Kubernetes plant und automatisiert Aufgaben im Zusammenhang mit Containern während des gesamten Lebenszyklus einer Anwendung, einschließlich:

Bereitstellung : Stellen Sie eine bestimmte Anzahl von Containern auf einem bestimmten Host bereit und führen Sie sie im gewünschten Zustand aus.





: Stellen Sie eine bestimmte Anzahl von Containern auf einem bestimmten Host bereit und führen Sie sie im gewünschten Zustand aus. Rollouts : Ein Rollout ist eine Änderung an einer Bereitstellung. Mit Kubernetes können Sie Rollouts initialisieren, anhalten, fortsetzen oder zurücksetzen.





: Ein Rollout ist eine Änderung an einer Bereitstellung. Mit Kubernetes können Sie Rollouts initialisieren, anhalten, fortsetzen oder zurücksetzen. Serviceerkennung : Kubernetes kann automatisch einen Container im Internet oder anderen Containern unter Verwendung eines DNS-Namens oder einer IP-Adresse zur Verfügung stellen.





: Kubernetes kann automatisch einen Container im Internet oder anderen Containern unter Verwendung eines DNS-Namens oder einer IP-Adresse zur Verfügung stellen. Speicherbereitstellung : Richten Sie Kubernetes so ein, dass bei Bedarf permanenter lokaler oder Cloud-Speicher für Ihre Container bereitgestellt wird.





: Richten Sie Kubernetes so ein, dass bei Bedarf permanenter lokaler oder Cloud-Speicher für Ihre Container bereitgestellt wird. Lastausgleich : Je nach CPU-Auslastung oder benutzerdefinierten Metriken kann der Lastausgleich von Kubernetes eine Workload über das Netzwerk verteilen, um Leistung und Stabilität zu gewährleisten.





: Je nach CPU-Auslastung oder benutzerdefinierten Metriken kann der Lastausgleich von Kubernetes eine Workload über das Netzwerk verteilen, um Leistung und Stabilität zu gewährleisten. Automatische Skalierung : Wenn der Datenverkehr in die Höhe schießt, kann die automatische Kubernetes-Skalierung bei Bedarf neue Cluster aufsetzen, um die zusätzliche Workload zu bewältigen.





: Wenn der Datenverkehr in die Höhe schießt, kann die automatische Kubernetes-Skalierung bei Bedarf neue Cluster aufsetzen, um die zusätzliche Workload zu bewältigen. Automatische Fehlerbehebung für hohe Verfügbarkeit: Wenn ein Container ausfällt, kann Kubernetes ihn automatisch neu starten oder ersetzen, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Container, die den Anforderungen der Zustandsprüfung nicht entsprechen, können damit auch entfernt werden.

Kubernetes vs. Docker

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, wissen Sie bereits, dass Kubernetes zwar eine Alternative zu Docker Swarm ist, aber (entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis) keine Alternative oder Konkurrenz zu Docker selbst.

Wenn Sie sich für Docker entschieden haben und umfangreiche auf Docker basierende Container-Implementierungen erstellen, ist die Kubernetes-Orchestrierung ein logischer nächster Schritt für die Verwaltung dieser Workloads.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sehen Sie sich „Kubernetes vs. Docker: Es ist keine Entweder-Oder-Frage“ an: