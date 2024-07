Was ist ein Virtual Server?

Ein Virtual Private Server (VPS) ist eine Art von Virtual Server, der von Hosting-Service-Providern angeboten wird und garantiert, dass ein bestimmter Anteil der CPU-Bandbreite des physischen Rechners für einen bestimmten Virtual Server reserviert wird. Anbieter von Cloud-Diensten bieten Virtual Private Server oft in verschiedenen Preisklassen an, damit Unternehmen die Vorteile eines dedizierten physischen Servers nutzen können, ohne sich an einen physischen Rechner zu binden. Die vollständige Optimierung der Virtualisierung ermöglicht es Unternehmen, ihre Virtual Private Server mit Funktionen wie Load Balancer, SSL-Zertifikaten, Firewalls und vielem mehr anzupassen.