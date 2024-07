Was ist ein Bare-Metal-Server?

IBM Cloud Bare Metal Servers sind zu 100 % dedizierte Bare-Metal-Server für einzelne Nutzer (Single Tenant) und in vielen gängigen Konfigurationen verfügbar.Passen Sie IBM Cloud Bare Metal Servers für jede beliebige Workload einschließlich VMware und SAP an und nehmen Sie die Bereitstellung in einer klassischen Infrastruktur oder einer VPC-Infrastruktur (Virtual Private Cloud) vor. Beide Bereitstellungen sind auf einen einzelnen Mandanten ausgelegt, mit integrierten Sicherheitsvorteilen und Steuerung der Datenverarbeitung.