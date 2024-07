Vorteile

Angesichts dessen sollte es keine Überraschung sein, dass Serverless Computing einzelnen Entwicklern und Entwicklerteams in Unternehmen zahlreiche technische und geschäftliche Vorteile bietet.

Verbesserte Entwicklerproduktivität: Wie oben erwähnt, können sich Entwicklerteams dank Serverless auf das Schreiben von Code konzentrieren, statt auf das Infrastrukturmanagement. So haben Entwickler viel mehr Zeit, ihre Front-End-Anwendungsfunktionalität und Geschäftslogik zu erneuern und zu optimieren.

Bezahlung nur für Ausführung: Die Messung beginnt, wenn die Anforderung erfolgt, und endet, wenn die Ausführung beendet ist. Vergleichen Sie dies mit dem IT-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS), bei dem Kunden nur für die physischen Server, virtuellen Maschinen (VMs) und sonstigen Ressourcen bezahlen, die für die Ausführung von Anwendungen erforderlich sind – ab dem Zeitpunkt, an dem diese Ressourcen bereitgestellt werden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie explizit stillgelegt werden.

Entwicklung in beliebiger Sprache: Serverless ist eine mehrsprachige Umgebung, in der Entwickler in beliebigen Sprachen oder Frameworks (Java, Python, JavaScript, Node.js), mit denen sie vertraut sind, codieren können.

Optimierte Entwicklungss-/DevOps-Zyklen: Serverless vereinfacht die Bereitstellung und, in einem größeren Zusammenhang, DevOps, weil Entwickler keine Zeit aufwenden müssen, die Infrastruktur zu definieren, die für Integration, Test, Bereitstellung und Implementierung von Code-Builds in der Produktion erforderlich ist.

Kosteneffiziente Leistung: Für bestimmte Workloads – exklusive Parallelverarbeitung, Datenstreamverarbeitung, bestimmte Arten der Datenverarbeitung – kann Serverless Computing sowohl schneller als auch kosteneffizienter als andere Formen der Datenverarbeitung sein.

Transparente Nutzung: Serverunabhängige Plattformen bieten nahezu vollständigen Einblick in System- und Benutzerzeiten und können Nutzungsinformationen systematisch zusammenfassen.

Entwickler und IT-Spezialisten kennen weitere bestimmte Vorteile von Serverless Computing. Sie können diese mit dem interaktiven Tool (PDF, 1,8 MB) unten erkunden: