HPC-Systeme laufen in der Regel mehr als eine Million Mal schneller als die schnellsten handelsüblichen Desktop-, Laptop- oder Serversysteme.

Supercomputer – speziell angefertigte Computer mit Millionen von Prozessoren oder Prozessorkernen – waren jahrzehntelang der Schlüssel zum Hochleistungsrechnen. Supercomputer gibt es immer noch. Während der Entstehung dieses Artikels war der schnellste Supercomputer der Frontier (Link führt außerhalb von ibm.com) aus den USA mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,102 Exaflops oder Trillionen Gleitkommaoperationen pro Sekunde (Flops). Doch heute betreiben immer mehr Unternehmen HPC-Dienste auf Clustern aus Hochgeschwindigkeitsservern, die vor Ort oder in der Cloud gehostet werden.

HPC-Workloads bringen wichtige neue Erkenntnisse ans Licht, die das menschliche Wissen voranbringen und erhebliche Wettbewerbsvorteile schaffen. HPC sequenziert beispielsweise DNA, automatisiert den Aktienhandel und führt Algorithmen und Simulationen für die künstliche Intelligenz (KI) aus — etwa solche, die selbstfahrende Autos ermöglichen —, die Terabytes an Daten analysieren, die von IoT-Sensoren, Radar- und GPS-Systemen in Echtzeit gestreamt werden, um Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen.