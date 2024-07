Der Begriff Supercomputer wurde ab Anfang der 1960er Jahre verwendet, als IBM den IBM 7030 Stretch und Sperry Rand den UNIVAC LARC vorstellten, die ersten beiden Supercomputer, die dafür konzipiert waren, leistungsfähiger als die zu dieser Zeit auf dem Markt erhältlichen schnellsten Maschinen zu sein. Weitere Ereignisse, die den Fortschritt des Supercomputing beeinflussten, setzten in den späten 1950er Jahren ein, als die US-Regierung begann, die Entwicklung modernster Hochleistungscomputertechnologie für militärische Anwendungen regelmäßig zu finanzieren.

Obwohl die Supercomputer zunächst nur in begrenzter Stückzahl für die Regierung produziert wurden, hielt die während dieser Zeit entwickelte Technologie später Einzug in Industrie und Handel. Beispielsweise standen zwei US-Unternehmen, Control Data Corporation (CDC) und Cray Research, von Mitte der 1960er bis Ende der 1970er Jahre an der Spitze der kommerziellen Supercomputer-Industrie. Der von Seymour Cray entworfene CDC 6600 gilt als der erste erfolgreiche kommerzielle Supercomputer. In den 1990er Jahren und bis heute ist IBM in dieser Branche führend.