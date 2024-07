Um Daten egal in welcher Form zu speichern, sind Speichergeräte nötig. Es gibt zwei wesentliche Arten von Datenspeichergeräten: Die sogenannten DAS-Speicher (direkt angeschlossene Speicher bzw. Direct Area Storage) und die netzwerkbasierte Speicherung.

Direct Area Storage, auch bekannt als DAS, speichert Daten, wie der Name schon sagt, direkt in einem angeschlossenen Speicherbereich. Dieser Speicher befindet sich häufig in unmittelbarer Nähe des Computers, mit dem er verbunden ist und der Zugriff auf ihn hat. Meistens ist es das einzige mit ihm verbundene Gerät. DAS eignet sich auch recht gut zur lokalen Datensicherung, doch ist die gemeinsame Nutzung eingeschränkt. DAS-Geräte sind beispielsweise Disketten, optische Datenträger wie CDs und DVDs, Festplatten, Flashlaufwerke oder Solid-State-Laufwerke (SSDs).



Netzwerkbasierte Speicher ermöglichen über ein Netzwerk mehr als einem Computer Zugang, wodurch sich dieser Speichertyp besser zur gemeinsamen Nutzung und Zusammenarbeit eignet. Durch seine Speicherfunktionalität an einem anderen Standort sind Datensicherung und -schutz verbessert. Zwei gängige netzwerkbasierte Speicherkonfigurationen sind Network-attached Storage (NAS) und Speichernetzwerke (Storage Area Network, SAN).



NAS besteht häufig aus einem einzelnen Gerät aus redundanten Speichercontainern oder einem Redundant Array of Independent Disks (RAID). SAN hingegen kann ein Netzwerk aus mehreren verschiedenen Geräten sein, inklusive SSD- und Flashspeicher, Hybrid-Speicher, Hybrid-Cloud-Speicher, Sicherungssoftware und -geräte sowie Cloudspeicher. Und so unterscheiden sich NAS und SAN:



NAS



Einzelnes Speichergerät oder RAI

Dateispeichersystem

TCP/IP-Ethernet-Netzwerk

Eingeschränkte Nutzerzahl

Eingeschränkte Geschwindigkeit

Eingeschränkte Erweiterungsoptionen

Niedrigere Kosten und einfache Einrichtung

SAN