Was ist Latenz?

Der Durchsatz ist ein Maß für die durchschnittliche Datenmenge, die in einem bestimmten Zeitfenster tatsächlich durch ein Netzwerk geleitet wird, wobei die Auswirkungen von Latenzen berücksichtigt werden. Der Durchsatz gibt an, wie viele Datenpakete erfolgreich ankommen und wie hoch der Verlust von Datenpaketen ist. Der Wert wird normalerweise in Bits pro Sekunde oder manchmal auch in Daten pro Sekunde gemessen.