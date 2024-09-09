Was ist digitale Transformation?

Heutzutage erwarten Kunden, dass sie mit Hilfe der neuesten Technologie ihre Geschäfte abwickeln, ihre Arbeit erledigen und ihr Leben gestalten können. Sie erwarten diese Möglichkeit, wo auch immer sie sich befinden, jederzeit, über das Gerät ihrer Wahl und mit allen unterstützenden Informationen und personalisierten Inhalten zur Hand, die sie benötigen. Das ultimative Ziel der digitalen Transformation ist die Erfüllung dieser Erwartungen.

Die Umsetzung der digitalen Transformation ist in jedem Unternehmen anders. Sie kann mit einem einzelnen fokussierten Technologieprojekt beginnen oder als umfassende unternehmensweite Initiative. Sie kann von der Integration digitaler Technologien und Lösungen in bestehende Prozesse und Produkte über die Neudefinition von Prozessen und Produkten bis hin zur Schaffung völlig neuer Einnahmequellen durch den Einsatz noch aufkommender Technologien reichen.

Doch Experten sind sich einig, dass es bei der digitalen Transformation ebenso um die Unternehmenstransformation und das Change Management geht, wie um die Ersetzung analoger Prozesse oder die Modernisierung bestehender IT. Obwohl die Leitung häufig vom Chief Information Office (CIO) eines Unternehmens übernommen wird, muss sich die gesamte C-Suite auf neue Technologien und datengesteuerte Methoden einigen, die die Customer Experience verbessern, die Mitarbeiter befähigen und die Geschäftsziele erreichen können.

Vor allem aber sollten Unternehmen ein Framework für die digitale Transformation schaffen und die Verbesserungen durch die Verfolgung von KPI überwachen, um zu sehen, ob die Arbeit Ergebnisse zeigt.