Was ist ein digitaler Zwilling?

Die Idee zur Technologie der digitalen Zwillinge wurde erstmals 1991 in der Veröffentlichung „Mirror Worlds“ von David Gelernter geäußert. Dr. Michael Grieves (damals an der Fakultät der University of Michigan tätig) wandte das Konzept der digitalen Zwillinge im Jahr 2002 erstmals auf die Fertigung an. Auch die offizielle Ankündigung einer Software für digitale Zwillinge wird ihm zugesprochen. John Vickers von der NASA verwendete 2010 erstmals den neuen Begriff – „digitaler Zwilling“.

Die Kernidee, einen digitalen Zwilling als Mittel zur Untersuchung eines physischen Objekts zu verwenden, kam jedoch schon viel früher auf. In der Tat kann man behaupten, dass die NASA bei ihren Weltraumerkundungsmissionen in den 1960er Jahren Pionierarbeit bei der Nutzung der Technologie der digitalen Zwillinge geleistet hat. Jedes Raumschiff, das ins All flog, wurde in einer erdgebundenen Version exakt nachgebaut und von den NASA-Mitarbeitern zu Studien- und Simulationszwecken genutzt – damals selbstverständlich noch analog statt digital.