Beispiel für modernisierte Geräte: Frito-Lay

Der Hersteller von Snacks Frito-Lay hat sich dazu entschlossen, seine Produktivität in allen Systemen zu optimieren und den Service für Einzelhändler mit Salesforce zu verbessern. Bei den Bemühungen von Frito-Lay um eine digitale Transformation erhielt das Unternehmen Unterstützung von Experten für benutzerorientierte Lösungen von IBM® Consulting und der IBM Salesforce Practice. Gemeinsam arbeiteten sie daran, die E-Commerce-Strategie von Frito-Lay zu erweitern und den Workflow für Mitarbeiter mit Kundenkontakt zu optimieren.

Durch umfangreiche Benutzerstudien, die von einem Expertenteam von IBM Garage® und IBM iX® durchgeführt wurden, kamen das Team von Frito-Lay und IBM zu zwei Lösungen, die auf Salesforce-Plattformen basieren. Diese beiden Lösungen schufen modernisierte Tools für Einzelhändler und Mitarbeiter. „Snacks to You“ ist eine fortschrittliche E-Commerce-Lösung, die kleinen Unternehmen dabei hilft, den Bestell- und Lieferprozess zu vereinfachen. „Sales Hub“, das auf der Salesforce Service Cloud basiert, ist die zweite Lösung, die das Team entwickelt hat, und dient dazu, die Logistik im Back-End zu vereinfachen. Diese Lösungen konzentrierten sich auf die Optimierung für die Benutzer und erforderten ein Umdenken in Bezug auf die bisherigen Prozesse.

Beispiel für eine transformierte Technologieinfrastruktur: Water Corporation

Die Water Corporation, ein staatliches Unternehmen mit Sitz in Westaustralien, unterhält Rohrleitungen, die Wasser-, Abwasser- und Entwässerungsdienste in einer Region mit einer Fläche von etwa 2,6 Millionen km² bereitstellen. Das Unternehmen verlässt sich bei der Ausführung seiner kritischen Ressourcen auf die SAP-Architektur und hat erkannt, dass seine On-Premises-Server, die die SAP-Infrastruktur unterstützen, veraltet sind. Anstatt mehr Hardware zu kaufen, wechselte das Unternehmen zu einer cloudbasierten Strategie.

Die Water Corporation beauftragte IBM Consulting mit der Planung dieser umfangreichen Migration. Sie entschieden sich für Amazon Web Services (AWS), um ihre kritischen SAP-Systeme zu betreiben, und für die IBM watsonx® Code Assistant-Technologie, um Codeempfehlungen für Automatisierungsfunktionen zur Unterstützung der Migration und Wartung der SAP-Umgebung zu erhalten.

IBM Consulting und Water Corporation schätzten, dass die neue Automatisierungsstrategie dem Unternehmen etwa 1.500 Stunden manuelle Arbeit im Zusammenhang mit dem Infrastruktur-Support einspart. Außerdem werden die CO2-Emissionen um etwa 150 Tonnen pro Jahr gesenkt. Die Umstellung auf eine neue SAP-Umgebung war eine digitale Transformation, die eine enorme Koordination zwischen der Water Corporation und ihren Partnern erforderte, aber zu einem lohnenswerten Ergebnis führte, das sie letztendlich auf eine erfolgreiche digitale Zukunft vorbereiten wird.

Beispiel für eine neu gestaltete Customer Experience: Camping World

Die COVID-19-Pandemie bescherte Camping World, dem führenden Einzelhändler für Wohnmobile (Recreational Vehicles, RVs), eine noch nie dagewesene Anzahl an Kunden, was einige Probleme mit der bestehenden Infrastruktur aufzeigte. Das Unternehmen, das sich auf seine Contact Center und seinen Kundenservice verlässt, stellte mit zunehmendem Geschäftsbetrieb Lücken in seinem Agentenmanagement und seinen Reaktionszeiten fest.

Camping World wandte sich an IBM® Consulting, um seine Anliegen zu besprechen. Die Antwort war eine auf den Menschen ausgerichtete Lösung, um den Betrieb zu skalieren. Der Einzelhändler entschied sich schließlich für ein kognitives KI-Tool, das von IBM entwickelt wurde, um die Call-Center von Camping World zu modernisieren und so eine bessere Customer Journey von Anfang bis Ende zu gewährleisten. Die Lösung basiert auf dem IBM watsonx® Assistant und ist in eine dialogorientierte Cloud-Plattform namens LivePerson integriert. Durch die Erweiterung der Frage- und Telefonfunktionen ist Camping World besser in der Lage, seine Kunden zu bedienen, indem einfachere Fragen an den virtuellen Agenten namens Arvee und nicht an einen Live-Agenten weitergeleitet werden. Arvee entlastet die Live-Agenten bei komplexeren Fragen und bietet dennoch allen Kunden die Antworten, die sie benötigen.

Beispiel für eine intelligente Datenintegrationsplattform: State Bank of India

Die State Bank of India (SBI) konnte ihren Kundenstamm vergrößern und fand heraus, dass sie nach neuen Möglichkeiten suchte. Die SBI ist die größte öffentliche Bank des Landes und das finanzielle Fundament Indiens. Daher war es wichtig, dass die Institution der Zeit voraus ist und sich auf die digitale Zukunft einstellt.

Um einen mobilen Finanzmarktplatz zu schaffen, nutzte die Bank die IBM Garage Methodik. Vertreter der Bank arbeiteten eng mit Designern, Architekten und Analysten von IBM Garage zusammen, um über alle Disziplinen des Projekts hinweg zusammenzuarbeiten und Metriken zu analysieren. Die Vision der Bank war es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die alle Bedürfnisse der Kunden in Form einer mobilen App abdeckt. Sie nannten sie „YONO“ oder „You Only Need One“. IBM arbeitete mit SBI zusammen, um Workloads zu entwerfen und ein Sicherheitssystem aufzubauen, das die Lösung unterstützen und die Customer Experience weiter verbessern könnte.