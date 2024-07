Frito-Lay hat die Methodik von IBM Garage auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet, um die Dynamik und das Engagement für Innovation aufrechtzuerhalten. IBM Garage trägt seitdem dazu bei, die Transformation von Frito-Lay mit sinnvollen Innovationen voranzutreiben.Frito-Lay ist nun in der Lage, in einer virtuellen Umgebung voll zu funktionieren und sich schnell an auftretende Herausforderungen anzupassen. Bei der virtuellen Arbeit haben die Teams die gleichen Routinen, Stand-up-Zeiten und Release-Zeitpläne beibehalten.

Snacks to You hat 30.000 aktive Kunden und wächst ständig weiter, wobei die Plattform genutzt wird, um flexibel zu bleiben und sich an wechselnde Nachfrage anzupassen. Einzelhändler haben seltener etwas nicht vorrätig, müssen dadurch weniger oft teure Eillieferungen in Kauf nehmen und können neue Produkte auswählen, die sie in ihren Filialen anbieten möchten. Mit Sales Hub hat Frito-Lay Einblicke in Echtzeit in wichtige operative und Lagerkennzahlen und kann so die Produktivität vor Ort und die Planungseffizienz steigern. Sales Hub war so erfolgreich, dass Frito-Lay weiter mit IBM zusammenarbeitet, um nun auch die Funktionen seiner elektronischen Handheld-Geräte – Bestellung, Rechnungsstellung und Lagerverwaltung – in die App zu übertragen.

Die Transformation von Frito-Lay steht erst am Anfang. Kevin Buehler, Senior Director, Snacks to You: „Bei dieser Transformation gibt es weder Anfang noch Ende. Es ist ein Prozess. Wir befinden uns auf diesem Weg und gehen ihn weiter, während wir uns mit unserer Belegschaft gemeinsam weiterentwickeln.”

