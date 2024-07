Mehr Chancen in der neuen Ära der modernen Wirtschaft Mit einem Gespür für aufkommende Trends und Branchenumbrüche erschließen wir ungenutzte Potenziale in Ihrer Unternehmensstrategie und sorgen so für Modernisierung und Wachstum. Wir haben Unternehmen wie Kraft Heinz und Verizon dabei unterstützt, ihre Strategien an ihren Investitionen auszurichten, bestehende und aufkommende Technologien gewinnbringender zu nutzen und eine auf langfristige und nachhaltige Wirkung ausgelegte Prozessautomation und menschliche Erfahrung zu schaffen.

Funktionalität Geschäftsstrategie Wenn Sie die geschäftliche und technologische Transformation zusammenwirken lassen, können Sie Ihre Leitvision so bestimmen, verwirklichen und organisieren, dass Agilität im Unternehmen freigesetzt wird. Prozessdesign Wir prüfen und verändern die Basis des Daten- und Arbeitsflusses in Ihrem Unternehmen, damit Sie neue Werte erschließen können. Nachhaltigkeit Unser Nachhaltigkeitskonzept ist darauf ausgelegt, Ihr Unternehmen auf Innovation und Wachstum auszurichten und gleichzeitig soziale und kulturelle Initiativen zu fördern. So entsteht eine Gesamtstrategie

Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie. Mehr erfahren Mit einem IBM Garage Experten sprechen

Kundenreferenzen Kraft Heinz Kraft Heinz möchte sicherstellen, dass die Verbraucher zur richtigen Zeit mit dem richtige Produkt versorgt werden. Mit der IBM Garage Methodik entwickelten wir gemeinsam einen Algorithmus zur Verbesserung der Produktumschlaggeschwindigkeit. Woodside Energy Woodside Energy transformiert seine Kultur und Technologie mit IBM Garage und arbeitet daran, die Betriebskosten durch intelligentere und datengesteuerte Geschäftsprozesse zu senken. The Climate Service The Climate Service arbeitete mit IBM® Consulting zusammen, um seine Climanomics-Plattform schnell voranzubringen, und gelangte dabei mit Start-up-Geschwindigkeit vom Konzept zur Entwicklung und Skalierung seiner Lösung.

Wenn Bedarf an umfangreicher Technologie für eine erhebliche Herausforderung besteht, wendet man sich an IBM. Genau das haben wir getan. James McMahon Chief Executive Officer The Climate Service, Inc. Story lesen

Strategische Partnerschaften Adobe IBM und Adobe verhelfen Kunden auf der ganzen Welt zu persönlicheren, flexibleren und sichereren Kundenerlebnissen. Entdecken Sie unsere Möglichkeiten für Adobe Amazon Web Services IBM kann Ihnen bei der Migration zur AWS Cloud und beim Betrieb behilflich sein und Ihre Geschäftsabläufe umfassend automatisieren. Unsere Möglichkeiten bei AWS entdecken Microsoft Azure IBM unterstützt Kunden bei der maßgeschneiderten Entwicklung einer hoch sicheren hybriden Multicloud-Lösung für Microsoft Azure, einschließlich Modernisierung und Management von Anwendungen. Unsere Möglichkeiten bei Microsoft Azure entdecken Celonis Vereinfachen und automatisieren Sie Ihre Prozesse unternehmensweit und generieren Sie damit einen umfangreichen geschäftlichen Nutzen. Mehr über Celonis erfahren Oracle IBM bietet Branchen- und Geschäftsprozesslösungen im Consulting durch den Einsatz von Oracle-Plattformen mit aufkommenden Technologien. Unsere Möglichkeiten bei Oracle entdecken SAP IBM stellt eine umfassende Palette an SAP-Consulting- und Technologielösungen bereit – für weniger Kosten und mehr Agilität. Unsere Möglichkeiten bei SAP entdecken

Erkenntnisse Das Beste von IBM – direkt in Ihren Posteingang. Treffen Sie eine Auswahl aus unseren Newslettern mit Denkanstößen zu neuen Trends. Übergang zu einer auf Unternehmen abgestimmten KI Um den Wert der KI für das Unternehmen zu erschließen, müssen Datenprobleme bewältigt und Lücken in den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) geschlossen werden. Staatliche Transformation in turbulenten Zeiten Verstehen Sie besser, wie der öffentliche Sektor stärker und widerstandsfähiger aus einem massiven Umbruch hervorgehen kann. Wie CEOs Wege zur Nachhaltigkeit bestimmen Lesen Sie, wie sich CEOs mit eigenen Worten zur Nachhaltigkeit äußern und wie sie sie in die Geschäftstätigkeit einbeziehen. CEO-Studie: Zielgerichtet etwas bewirken CEOs stellen die Nachhaltigkeit ins Zentrum des Unternehmens, und umweltbewusste Organisationen sind eindeutig auf Erfolg programmiert.