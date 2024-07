Das integrierte IBM Garage-Verfahren – der Woodside Accelerator – umfasst ein kollaboratives Ökosystem aus einem Woodside-Team, IBM Mitarbeitern und Woodside-Partnern mit neuen und agilen Arbeitsweisen, DevOps und benutzerorientierte Designs. Der Woodside Accelerator folgt der IBM Garage-Methodik: Co-create (mitgestalten), Co-execute (gemeinsam gestalten), Co-operate (zusammenarbeiten).

Die Führungskräfte der Woodside Operationen nahmen an einem dreitägigen virtuellen IBM Garage-Workshop teil, um unternehmensübergreifend zu erkunden, wo das Energieunternehmen Effizienz und Umsatz verbessern kann. Für jede Initiative analysierten Teammitglieder die Probleme aus zahlreichen Blickwinkeln, ohne zu versuchen, eine Lösung früh zu identifizieren. Auf der Grundlage des Problembereichs ermittelten sie, welche Personen, Technologien und Ressourcen helfen könnten, das Problem zu lösen.

Zur Berechnung der Wertschöpfungsgeschwindigkeit von bestimmten Transformationsinitiativen verwendet das Team das V.O.T.E.-Framework von IBM Garage: Velocity (Geschwindigkeit), Outcomes (Ergebnisse), Technology and Administrative Debt (Technologie und administrative Schulden) und Employee Experience (Mitarbeitererfahrung). Dies wird für alle Initiativen in der Pipeline laufend aktualisiert und auf Portfolioebene zusammengefasst, um das Investitionspotenzial jeder Initiative zu bewerten. Die Erkenntnisse von V.O.T.E werden vom Investitionsausschuss des Woodside Accelerators genutzt, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Initiativen zu finanzieren sind und in welcher Reihenfolge.

Die Initiativen müssen dem Investitionsausschuss beweisen, dass der prognostizierte Geschäftswert angemessen ist und dass sie dem Unternehmen schnell genug einen geschäftlichen Nutzen bringen können, um eine Finanzierung zu rechtfertigen.

Mit einer Best Person for the Job (BPFJ) wählen die Produkteigner ein funktionsübergreifendes Team aus und bestimmen, welche Rollen je nach dem zu lösenden Problem einbezogen werden sollen. Zu den Aufgabenbereichen gehören Forscher, Designer, Ingenieure für intelligente Workflows, Data Scientists und Entwickler. Dazu treibt eine Schnittstellengruppe von IBM Garage mit dem Team die Governance voran und beseitigt Hindernisse, damit Teammitglieder ihre Produktivität optimieren und so schnell wie möglich einen Mehrwert liefern können. Der Woodside Accelerator verfügt derzeit über zehn Inflight-Teams, die intelligente Arbeitsabläufe in den Wertschöpfungs- und Lieferketten von Woodside umgestalten, automatisieren und vereinfachen.

Der Digital Ecosystem Blueprint ist eine visionäre Initiative für die zukünftige Technologielandschaft von Woodside. Alle anderen Initiativen befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien:

Co-create (mitgestalten):

Strategien zur digitalen Instandhaltung digitalisieren und führen die erforderlichen Daten zusammen, um eine schnelle Überprüfung von Wartungsstrategien für Geräte zu ermöglichen. Dadurch werden geringwertige, wiederkehrende Aufgabenbereiche identifiziert und aus dem Wartungsprogramm entfernt.

Co-execute (gemeinsam ausführen):



Applied Risk Thinking (ART) zielt darauf ab, die Maßnahmen zum Risikomanagement von Woodside besser zu überprüfen und zu priorisieren, um sicherstellen, dass sich die begrenzten Ressourcen mehr auf die wertvollsten Maßnahmen konzentrieren und weniger auf geringwertige. Das Ziel ist effizienteres Risikomanagement, das ein Gleichgewicht zwischen dem Vertrauen auf Prozesse und Verfahren und dem Vertrauen auf Kompetenzen schafft.

Integrated Safe System of Work (ISSoW) entwickelt einen intelligenten Arbeitsablauf, der den Genehmigungsprozess vereinfacht, indem das Arbeitsrisiko mit dem entsprechenden Kontrollniveau abgestimmt wird.

Materialoptimierung automatisiert ineffiziente Back-Office-Abläufe im Bestandsmanagement.

Wartungskostenmanagement minimiert die Ausgaben durch mehr Transparenz und Kontrolle bei wichtigen Kaufentscheidungen.

Co-operate (zusammenarbeiten):



Risikobasierte Wartung optimiert die Wartungshäufigkeit, indem intelligente Modelle eingesetzt werden, die branchenbewährte Verfahren und historische Daten nutzen.

Zustandsbasierte Überwachung verlagert den Schwerpunkt von der reaktiven Wartung auf die vorbeugende Wartung mit einem intelligenten Workflow, der KI, IoT-Sensoren (Internet der Dinge) und Diagnosemodelle nutzt.

Wartungsplanung automatisiert ineffiziente Back-End-Planung und Vorbereitung von Arbeitsaufträgen, indem auf intelligente Weise die effizientesten Aufgaben empfohlen werden, die gleichzeitig erledigt werden können.

Der Woodside Accelerator wird weiter skaliert und hat bereits mehr als 30 Initiativen identifiziert, die überprüft und optimiert werden sollen. Das dynamische Programm entwickelt sich ständig weiter und wächst, da neue Initiativen eingeführt werden und bestehende Initiativen neue Produkte und Services für das Unternehmen und darüber hinaus einführen und skalieren.