In einer aktuellen S&P-Studie³ gaben CFOs und CEOs an, dass 6 % des Jahresertrags von wetter- und klimabedingten Extremwetterereignissen beeinträchtigt wurden. Unternehmen müssen den Faktor Klimawandel in ihren Entscheidungen berücksichtigen – aber wie können sie dabei vorgehen? Wir stellen vor: The Climate Service

The Climate Service, Inc. (TCS) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) hat sich zum Ziel gesetzt, Klimadaten in finanzielle Entscheidungsprozesse zu integrieren. Die Plattform TCS Climanomics hilft Unternehmen, ihre Klimarisiken zu erkennen, zu quantifizieren und zu mindern, um resilienter zu werden und finanzielle Verluste zu reduzieren. Angesichts der drängenden und sprunghaft steigenden Anforderungen des Markts entschied sich TCS, an der IBM Garage™ Erfahrung teilzuhaben und die IBM Open-Source-Cloudplattform einzusetzen, um die Skalierung der Climanomics-Plattform zu beschleunigen.

¹ Naturkatastrophenbilanz der Münchner Rück 2019 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)

² Aon-Katastrophenbericht (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)

³ S&P Global Ratings-Studie (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)