IBM, Red Hat und Celonis haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die die Transformation Ihres Unternehmens beschleunigen wird. Unabhängig von der Branche oder dem Bereich kann IBM Ihr Unternehmen dabei unterstützen, produktiver und reaktionsschneller zu werden, indem Sie die Leistungsfähigkeit intelligenter Workflows mit der Celonis Process Mining Software und dem Execution Management System nutzen. Gemeinsam arbeiten IBM, Red Hat und Celonis daran, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Kapazitäten voll auszuschöpfen und schnell ein Maximum an Wert und Potenzial aus ihren Prozessen herauszuholen.

Intelligentere Prozesse und Workflows IBM integriert Celonis in seine Beratungsdienste, um Kunden bei der Erstellung intelligenter Workflows in Bereichen wie Logistikkette, Finanzen, Einkauf, Personalwesen und Kundenerlebnis zu unterstützen. Beschleunigte Innovation in IBM Garage IBM bettet die Celonis Intelligent Execution Management Software in die IBM Garage-Methodik ein, um die Workflow-Analyse zu vertiefen und die Erstellung intelligenter Workflows zu beschleunigen. Flexibilität und Auswahl ermöglichen, Konsistenz und Skalierung beibehalten Celonis setzt auf eine offene Hybrid-Cloud-Strategie, indem es seine Plattform auf Red Hat OpenShift umstellt, um seinen Kunden mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bei der Bereitstellung ihrer Technologien zu bieten und gleichzeitig die Konsistenz für eine Skalierung über mehrere Clouds hinweg zu gewährleisten.

Outsourcing von Geschäftsprozessen IBM setzt Celonis bei vielen seiner Geschäftsprozess-Outsourcing-Aufträge ein, um diese effizienter zu gestalten und letztendlich bessere Ergebnisse für Ihr Unternehmen zu erzielen. Beschaffung und Transformation der Logistikkette IBM setzt Celonis Process Mining ein, um intelligente Arbeitsabläufe zu erstellen und zu optimieren, die das Beschaffungswesen und die Lieferkette von der Lieferantenbeschaffung bis zur Kreditorenbuchhaltung verändern.

Mit IBM Garage gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie.

In Zusammenarbeit mit IBM Global Business Services (jetzt IBM Consulting) haben wir unsere Procure-to-Pay-Prozesse in mehreren Ländern in Europa und Afrika mit Hilfe von Celonis Process Mining Tools analysiert, um Ineffizienzen aufzudecken und zu beheben. Jens Knoblauch Executive Director, Digital Business Services Linde IBM und Celonis treiben die digitale Transformation von Unternehmen voran