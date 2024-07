„Der Bergbau steht ganz am Anfang der Umstellung auf erneuerbare Energien und wird häufig übersehen, weil er in eher abgelegenen Gebieten betrieben wird, die man nicht so oft besucht“, so Tarja Strahlman, ehemalige Leiterin von OREN Solutions, einem Joint Venture von Shell plc und IBM. „In manchen Ländern ist der Bergbau für 40–50 % des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich.“ Bergbau und Mineralien bilden die Grundlage für eine breit angelegte Umstellung der Energieversorgung auf Batterien, Windkraftanlagen und Solarenergie.