Es war Sommer 2019 und die Gesamtleistung von Bestseller India war beeindruckend. Seit seiner Gründung vor 11 Jahren wuchs das Unternehmen im Durchschnitt um mehr als 50 % pro Jahr. In mehr als 1.500 Geschäften in ganz Indien kaufte die Kundschaft beliebte Bekleidungsmarken wie Jack & Jones, Only, Selected und Vero Moda.

Doch dann geriet Bestseller Indiens meistverkaufte Marke Only, die für den aufstrebenden Jugendmarkt konzipiert war, in schwieriges Fahrwasser. „Only hatte plötzlich einen Einbruch erlitten und wir konnten nicht herausfinden, was schief gelaufen war“, erklärt Sharma. „Wir waren ratlos und mussten herausfinden, was der Grund für diesen Rückgang war.“

Sharma und sein Team reisten von Mumbai nach Bangalore, Indiens IT-Hauptstadt, um Antworten zu finden. „Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der nicht nur neue Technologien einbringen würde, sondern sich mit der Modebranche vertraut war“, sagt Sharma.

Ungeachtet der Technologie ist die indische Modebranche bekanntermaßen sehr schwierig zu verstehen. Bei einer Bevölkerung von fast 1,4 Milliarden Menschen gibt es in Indien Hunderte von Dialekten, Religionen und ethnischen Gruppen. So unterscheiden sich die Verbraucherpräferenzen von Stadt zu Stadt erheblich. Die Verfolgung mikro-segmentierter Märkte in diesem Umfang stellt selbst für die besten und erfahrensten Produktplaner und Marketing- und Vertriebsspezialisten eine Herausforderung dar.

Bestseller India ist eine Tochtergesellschaft von Bestseller, einem weltweit tätigen Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Dänemark, das führend im Bereich „Fast Fashion“ ist – einem dynamischen Geschäftsmodell, das trendige Kleidung innerhalb weniger Tage oder Wochen vom Laufsteg in die Regale bringt. Wenn Fast Fashion den Nerv der Zeit trifft, sind die neuen Kleidungsstücke schnell aus den Geschäften verschwunden. Aber wenn die neuen Designs nicht bei den Verbrauchern ankommen, werden die Lagerbestände reduziert – und ein Teil davon landet letztendlich auf der Mülldeponie. Tatsache ist, dass in der globalen Modebranche insgesamt 20 % der produzierten Kleidung unverkauft bleibt.

Darüber hinaus ist die Bekleidungsindustrie ein großer Verbraucher von Rohstoffen, Wasser und Energie. Für die Produktion eines einzigen Baumwoll-T-Shirts werden zum Beispiel bis zu vier Liter Wasser benötigt. Durch eine bessere Abstimmung von Design und Produktion auf die Verbrauchernachfrage kann die Modebranche ihre Gewinne steigern und gleichzeitig einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten.

Historisch gesehen verlassen sich die meisten Modehändler bei der Entscheidung, welche Designs sie herstellen, welche Mengen sie produzieren und wo sie ihre Waren vermarkten wollen, auf ihre Erfahrungen und ihr Bauchgefühl. Doch die Vielfalt und die Dynamik des indischen Marktes zeigten die Grenzen einer solchen Strategie auf. Besonders deutlich wurde dies, als Bestseller India genau untersuchte, warum sein umsatzstärkstes Label nicht mehr die erwarteten Ergebnisse brachte.

Als Sharma in sein nächstes Meeting in Bangalore ging, wusste er, dass er einen technologischen Vorteil für seine Designer und Einkäufer brauchte, um bessere Prognosen zu entwickeln und das richtige Produkt zur richtigen Zeit zu liefern. Und als er sich schließlich mit den Experten des IBM Research Laboratory zusammensetzte, kam er gleich auf den Punkt: „Könnte IBM uns helfen, diese Probleme zu lösen, indem wir mit Hilfe von KI Erkenntnisse aus Daten gewinnen?“