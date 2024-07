Nach Angaben der US Energy Information Administration machten erneuerbare Energien im Jahr 2020 rund 20% des inländischen Stroms in den USA aus. Um die schlimmen Auswirkungen der Klimakrise abzumildern, müssen erneuerbare Energien bis 2050 70–85 % des Stroms ausmachen.

Vor dem Hintergrund dieser Statistiken verbrachten Hochstrasser, Chief Executive Officer von Raise Green, und Moroney, Chief Operating Officer von Raise Green, eine Woche in London, um gemeinsam mit Teams von IBM iX® – Experten für Benutzerdesign und Benutzererfahrung – und IBM Garage™ – einem Framework für digitale Transformation – Lösungen zu entwickeln. Raise Green und IBM schlossen sich zu einem einzigen, engagierten Team zusammen, das hart arbeitete und heftig feierte. Neben gemeinsamen Mahlzeiten, Fußballgesprächen in den Pubs der South Bank und der Einführung von Moroney in sein erstes englisches Frühstück, verbrachte das Team die Nächte damit, über die Hindernisse zu diskutieren, die der Einführung von Klimalösungen im Wege stehen.

„Die Entwicklung sauberer Energieprojekte ist viel schwieriger als nötig“, erklärt Hochstrasser. "Bei meiner Arbeit in der Obama-Regierung habe ich aus erster Hand erfahren, wie schwierig es ist, Solar- und andere Klimaprojekte auf lokaler und kommunaler Ebene zu finanzieren, weil ihre Planung, Genehmigung, Auftragsvergabe und Vernetzung spezielle Kenntnisse erfordern. Im Durchschnitt müssen Projektmanager 10–15 teure, komplizierte Rechtsdokumente erstellen und einreichen, was stundenlange Verhandlungen mit Anwälten und die Navigation durch das Labyrinth lokaler Nuancen erfordert. Sie müssen die Finanzierung sichern, herausfinden, wie man ein Unternehmen gründet, Genehmigungen einholen, Projektmodelle erstellen, die Einhaltung von Vorschriften untersuchen und Bauangebote einholen. Am unteren Ende kostet ein Solarprojekt im Gemeindemaßstab 100.000 US-Dollar.

Trotz des Wissens und der Erfahrung der Mitbegründer dauerte die Entwicklung des ersten Pilotprojekts von Raise Green vor der Beauftragung von IBM 10 Monate. New Haven Community Solar ist ein kommunales Solarprojekt, das Strom mit einem Rabatt von 25 % an eine gemeinnützige Organisation verkauft. Das Projekt war das erste seiner Art und ein großer Erfolg, aber Raise Green wollte einen Weg finden, wie normale Menschen - ohne Hintergrundwissen über Wirtschaft oder Klimawandel - ein ähnliches Projekt viel schneller starten können. Die Lösung war die Originator Engine - eine digitale Plattform, die es jedem, unabhängig von Erfahrung oder Einkommen, ermöglicht, sich in der komplexen Materie der Solarprojektentwicklung zurechtzufinden.