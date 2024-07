Audi strebte nach einer echten digitalen Transformation und der Gestaltung von smarteren Erlebnissen sowohl vor als auch nach dem Kauf. Mithilfe von IBM Consulting™ erstellte das Team von Audi und IBM gemeinsam eine strategische Roadmap für die Transformation, die der agilen, benutzerorientierten IBM Garage™ Methodik folgt. Um kundenorientierte Tools zur Verfügung zu stellen, die das Erlebnis verbessern, dachten Audi und IBM die Bereitstellung von Innovationen auf der Website von Audi völlig neu. Für Verbesserung von digitaler Front-End-Entwicklung und Analytisen nutzte das Team die Partnerschaft zwischen IBM und Adobe und wechselte zur neuesten Version von Adobe Experience Manager (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Die erste Herausforderung war die Verkürzung der Entwicklungszyklen, die durchschnittlich zwischen 6 und 12 Monate lang waren. Früher kam es relativ häufig vor, dass Audi eine von Kunden gewünschte Funktion erst anbot, als sie schon nicht mehr relevant war. Nach der Einführung agiler Praktiken wie Pair-Programmen und zweiwöchigen Sprintzyklen in Zusammenarbeit mit IBM können Entwickler Tools jetzt innerhalb von drei Monaten und damit bis zu 75 % schneller zur Verfügung stellen. Zu den in diesem Jahr erstellten und skalierten Lösungen gehören eine Anwendung zum Buchen von Testfahrten, ein Planer für Wartungsarbeiten am Fahrzeug und ein Ersatzteil-Rechner. Diese Tools verbessern das Erlebnis für Kunden und fördern die Markentreue.

Im Rahmen von Coaching und Übungen entwickelten die Teams von Audi und IBM neue Arbeitsweisen. Entwicklungsteams übernahmen agile Prinzipien, schlossen sich zu Scrum-Teams zusammen und benannten Produkteigner, die an wöchentlichen Sitzungen zur Produktoptimierung teilnehmen. Das Entwicklungsteam von Audi ging von projektorientierten Implementierungen zu einem kontinuierlichen Bereitstellungsmechanismus über, der fortlaufend neue Tools und Funktionalitäten aufgrund von Benutzer-Feedback hervorbringt. Infolgedessen begann Audi, relevante Funktionalitäten schneller zur Verfügung zu stellen.

Jay Sadier, Head of Digital Product & Transformation bei Audi UK, erklärt: „Wir können uns an unser Führungsteam wenden und zeigen, was wir zur Verfügung gestellt haben. Es ist ein Zeugnis für unsere Zusammenarbeit mit IBM. Dabei sprechen wir nicht nur von Agilität, sondern lassen unseren Worten in Form unserer Bereitstellung Taten folgen.“