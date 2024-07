Um einen wirklich mobilen Finanzmarktplatz für Millionen von Kunden zu schaffen, benötigte die Bank einen bewährten Partner mit außergewöhnlichen Kompetenzen.

„Nach reiflicher Überlegung entschieden wir uns für eine Partnerschaft mit IBM, um von ihrer globalen Expertise und ihrem Technologie-Stack zu profitieren. Wir nutzten das Neueste und Beste aus der Schatzkammer von IBM“, sagt Saxena. „Wir können keinen Partner hinzuziehen, der unser Projekt und unser Fachwissen erst erlernen muss.“

Das Team von IBM und der SBI brachte eine umfassende Gruppe von Stakeholdern zusammen, darunter Kundenpartner, IBM Partner, Agenturen und Berater. Es konzentrierte sich dabei auf Erkenntnisse und Fachwissen von real existierenden Menschen.

Um über Banking hinauszugehen und eine Reihe von Kunden mit unterschiedlichen, sich überschneidenden Bedürfnissen zu bedienen, nutzt die Bank die agile, nutzerorientierte IBM Garage™ Methodik. Sie arbeitete eng mit den Designern, Architekten und Analysten von IBM Garage zusammen, um alle Aspekte des Projekts gemeinsam abzustimmen. Die Stakeholder nahmen an einem Enterprise Design Thinking-Workshop von IBM Garage teil, bei dem jeder Kundenpfad in eine „Journey“ umgewandelt wurde. Die Vorgehensweise führte dann schnell von der Strategie zum Design Thinking, zur agilen Entwicklung und zur skalierten Bereitstellung.

„Am ersten Tag sprachen wir darüber, was wir erreichen wollten“, erinnert sich Saxena. Am zweiten Tag entwarf das Team die Lösung und am dritten Tag wurde die UI/UX fertiggestellt. Das Team evaluierte die Abhängigkeiten am vierten Tag und präsentierte die Evaluierung am fünften Tag. Am sechsten Tag wurde das Projekt genehmigt und am siebten Tag umgesetzt. „Die meisten Garages benötigen also – abgesehen von den komplexen Journeys – nur sieben Tage.“

Die IBM Garage Journeys erfassten wichtige Bankaufgaben wie Geldüberweisungen, das Bezahlen von Rechnungen oder Steuern und die Analyse von Ausgaben. Die Kunden können nun sogar eine „kartenlose Abhebung am Geldautomaten“ planen. YONO stellte ihnen einen einmaligen Code aus, den sie an einem Geldautomaten eingeben können, um Bargeld abzuheben, ohne dabei ihre Karte benutzen zu müssen. Das ist ideal, um Familienmitgliedern Bargeld zu geben, auch wenn diese weit weg wohnen.

Aber auch die Beantragung von Krediten, z. B. für ein Haus, ein Auto, eine Ausbildung oder einen landwirtschaftlichen Betrieb, wurde in die Journeys einbezogen. Sie erfassten Aufgaben im Bereich der Finanzdienstleistungen wie den Abschluss von Versicherungen, den Kauf von Investmentfonds oder Wertpapieren und andere Aufgaben zur Verwaltung von Kreditkarten und Schecks. Marktplatzaktivitäten wie das Einkaufen, das Filtern von Produkten und die Suche nach speziellen Angeboten für YONO-Nutzer wurden ebenfalls berücksichtigt.

Angesichts dieser umfassenden Datenintegration hatte die Sicherheit des neuen Systems für die Bank oberste Priorität. „Sicherheit war am wichtigsten“, sagt Saxena. „Da wir eine neue Transformation mit einem neuen Technologiestack in Angriff genommen haben, spielte die Sicherheit für uns eine besonders große Rolle. Das muss ich ganz klar sagen.“