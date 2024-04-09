Unternehmenstransformationen ermöglichen es Unternehmen, die Arbeitsabläufe auf Unternehmensebene radikal neu zu gestalten, neue Geschäftsmodelle zu schaffen und Technologien zu modernisieren, um sich so neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Diese Veränderungen ergeben sich aus einer Untersuchung der Art und Weise, wie das Unternehmen arbeitet und wie es die Prioritäten für Verbesserungen setzen kann. Die daraus resultierende Analyse führt oft zu bedeutenden Veränderungen, die das Unternehmen darauf vorbereiten, sich in einem zunehmend schwierigen Umfeld besser zu behaupten.

Die Unternehmenstransformation umfasst verschiedene spezifische Veränderungen, die alle auf das Gesamtgeschäft einzahlen.

Die digitale Transformation konzentriert sich darauf, wie sich digitale Tools am besten für Kunden und Mitarbeiter nutzen lassen.

Die organisatorische Transformation konzentriert sich darauf, wie Unternehmen ihre Ressourcen und Betriebsmodelle im Hinblick auf die Maximierung ihrer Wettbewerbsfähigkeit organisieren.

Bei der kulturellen Transformation geht es darum, wie mit Mitarbeitern und anderen Stakeholdern umzugehen ist und wie das Unternehmen seine Unternehmenskultur, seine Werte und seine Mission einem internen und externen Publikum kommuniziert.

Unternehmen durchlaufen oft Transformationsprozesse, um ihre Kernkompetenzen zu stärken, sich auf neue Produkte auszurichten oder neue Märkte zu erschließen, die nicht Teil ihrer ursprünglichen Mission waren. Transformationsinitiativen erfordern von einem Unternehmen grundlegende Veränderungen, die sich auf sämtliche Bereiche auswirken, von der Customer Experience über das Personalwesen bis hin zur IT-Entwicklung.

Zu den Vorteilen gehören die Erhaltung oder der Ausbau eines Wettbewerbsvorteils, die Rationalisierung von Abläufen, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und letztendlich die Steigerung des Geschäftsergebnisses.