Unternehmenstransformation beschreibt das umfassende Überdenken und die Umstrukturierung der Geschäftsplanung, des Betriebs, der Technologie, der Entwicklung und der Customer Experience eines Unternehmens zur Erreichung der Geschäftsziele.
Unternehmenstransformationen ermöglichen es Unternehmen, die Arbeitsabläufe auf Unternehmensebene radikal neu zu gestalten, neue Geschäftsmodelle zu schaffen und Technologien zu modernisieren, um sich so neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.
Diese Veränderungen ergeben sich aus einer Untersuchung der Art und Weise, wie das Unternehmen arbeitet und wie es die Prioritäten für Verbesserungen setzen kann. Die daraus resultierende Analyse führt oft zu bedeutenden Veränderungen, die das Unternehmen darauf vorbereiten, sich in einem zunehmend schwierigen Umfeld besser zu behaupten.
Die Unternehmenstransformation umfasst verschiedene spezifische Veränderungen, die alle auf das Gesamtgeschäft einzahlen.
Unternehmen durchlaufen oft Transformationsprozesse, um ihre Kernkompetenzen zu stärken, sich auf neue Produkte auszurichten oder neue Märkte zu erschließen, die nicht Teil ihrer ursprünglichen Mission waren. Transformationsinitiativen erfordern von einem Unternehmen grundlegende Veränderungen, die sich auf sämtliche Bereiche auswirken, von der Customer Experience über das Personalwesen bis hin zur IT-Entwicklung.
Zu den Vorteilen gehören die Erhaltung oder der Ausbau eines Wettbewerbsvorteils, die Rationalisierung von Abläufen, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und letztendlich die Steigerung des Geschäftsergebnisses.
Die Anforderungen an Unternehmen und das Tempo des Wandels haben sich deutlich erhöht, was von den Führungskräften eines Unternehmens ein schlankeres Vorgehen als in der Vergangenheit verlangt. Ohne eine echte Unternehmenstransformation können nur zu wenige Organisationen die notwendigen Veränderungen vornehmen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Viele Unternehmen stehen in Bezug auf die folgenden Aspekte unter Druck:
Unternehmen verpflichten sich zur Einhaltung von Zielen, die von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) vorgegeben werden. Ein Beispiel dafür sind sogenannte Netto-Null-Verpflichtungen. Dies bezieht sich auf das Ziel eines Unternehmens, die Neutralität zwischen den von ihm verursachten Treibhausgasemissionen und der Menge, die es nach eigenen Angaben aus der Atmosphäre entfernt hat, zu erreichen. Die Erfüllung dieses Versprechens erfordert grundlegende Veränderungen in der Art und Weise, wie das Unternehmen Energie beschafft, welche Rohstoffe es verwendet und wie es mit Waren wirtschaftet oder diese herstellt. Um dies zu erreichen, müssen die Unternehmen ihre eigenen Prozesse revolutionieren und ihre Zulieferer sorgfältig prüfen. Die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen kann es erforderlich machen, dass ein Unternehmen seine Lieferanten wechselt oder die Art und Weise, wie es Waren herstellt oder Dienstleistungen erbringt, überdenkt.
Viele führende Organisationen wissen seit langem, wie wichtig Vielfalt ist. Doch mit dem Aufkommen von Verfahren zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) und entsprechenden Initiativen hat dieses Bestreben auch eine gewisse Rechenschaftspflicht mit sich gebracht. Mit anderen Worten: Die Unternehmen wollen nachweisbare Ergebnisse ihrer Bemühungen vorweisen. Die Daten unterstützen DEI als Geschäftsziel. Eine Studie von McKinsey1 (Link außerhalb von ibm.com) ergab, dass die Unternehmen, die sowohl bei der Vertretung von Frauen als auch bei der ethnischen Vielfalt im oberen Quartil lagen, die Unternehmen im unteren Quartil um fast 40 % übertrafen.
Kunden treffen ihre Kaufentscheidungen zunehmend online über immer mehr Kanäle2 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und manchmal auch, ohne vor dem Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung jemals mit dem betreffenden Unternehmen in Kontakt zu treten. Daher ist es wichtig, die Kunden dort zu erreichen, wo sie nach Informationen suchen.
Unternehmen müssen ihre Transformation fortsetzen, um die richtigen Talente anzuziehen und zu halten. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass Arbeitnehmer in Unternehmen wechseln, in denen das Mitarbeitererlebnis nicht im Vordergrund steht. Sie sind sogar zur Kündigung eines bestehenden Arbeitsverhältnisses bereit3 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), auch wenn kein neuer Job in Aussicht ist. Unternehmen müssen auch eine vielfältigere Belegschaft rekrutieren und eine globale Zielgruppe erreichen. Sie können nicht aus den gleichen Bildungseinrichtungen rekrutieren oder die gleiche Mitarbeitererfahrung wie frühere Generationen in den Vordergrund stellen. Um in dieser komplizierteren Welt erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen und ihre Führungskräfte eine neues Playbook.
Unternehmen sind zunehmend bestrebt, Legacy-Technologien und Workloads durch Cloud-Migrationen und die Einführung von künstlicher Intelligenz und Automatisierung zu modernisieren. Auf diese Weise können sie Kosteneinsparungen, Flexibilität und Innovation maximieren.
Keine Unternehmenstransformation ist wie die andere. Laut HBR gibt es vier Arten von Unternehmenstransformationen4 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Diese vier Typen befinden sich in einem Quadranten. Sie unterscheiden sich je nach Tempo und je nachdem, ob die verantwortliche Partei für die Initiierung innerhalb oder außerhalb des Unternehmens angesiedelt war.
Unternehmen, die selbst eine Transformation einleiten, können entweder eine schnelle Transformation („Sprint“) oder eine langsame Transformation („Slow-Motion“) durchführen. Manchmal sind Unternehmen gezwungen, eine Transformation als Reaktion auf Wettbewerber oder andere externe Faktoren durchzuführen. In diesen Fällen können sie entweder schnell („Hijacked Transformation“) oder langsam („Negotiated Transformation“) vorgehen.
Zum Beispiel könnte ein Unternehmen seine Strategie aufgrund neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) ändern. Wenn das Unternehmen frühzeitig handelt, kann es eine Strategie in Slow-Motion verfolgen, die alle Vorteile und Risiken abwägt, um den bestmöglichen Ansatz zu entwickeln. Wenn das Unternehmen zu spät handelt, könnte ein Sprint erforderlich sein.
Andere Unternehmen durchlaufen eine Transformation, um sich dem Druck von außen oder den Verbrauchergewohnheiten anzupassen. Das Aufkommen von Mobiltelefonen mit Kameras schwächte die unabhängigen Kamerageschäfte, sodass sie sich zur Sicherung ihrer Existenz neuen Geschäftsmodellen zuwenden mussten. Der Aufstieg des Internets bedrohte die traditionellen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Diese Unternehmen mussten digitale Angebote als Ergänzung zu ihren Printprodukten entwickeln; einige gaben den Druck ganz auf.
Unternehmen, die sich in einem Transformationsprozess befinden, stehen unter großem Druck und haben möglicherweise Schwierigkeiten, diesen Prozess ohne Hilfe selbst zu bewältigen. Deshalb arbeiten die meisten von ihnen mit externen Partnern zusammen, die Erfahrung mit der Durchführung verschiedener Transformationsprozesse in einer Vielzahl von Branchen und auf der ganzen Welt haben.
Partner verfügen möglicherweise über bewährte Plattformen oder Geschäftsmodellvorlagen, die Unternehmen als Ausgangspunkt verwenden können. Außerdem verfügen sie über jahrelange Best-Practice-Erfahrung aus der Unterstützung anderer Unternehmen. Sie wissen auch um das Scheitern von Transformationen und können denjenigen, die sich in der Übergangsphase befinden, bei der Vermeidung von Fallstricken helfen.
Und schließlich können sie Unternehmen dabei helfen, Technologien, Daten und Marktforschung besser zu nutzen, um ihre Systeme zu modernisieren und ihre Betriebsmodelle in Richtung größerer Flexibilität und besserer Geschäftsergebnisse zu verändern.
Unternehmen, die Transformationsstrategien verfolgen, müssen sich auf mehrere Kernbereiche ihres Geschäfts konzentrieren.
Moderne Unternehmen müssen datengesteuert werden, um in einem schnelllebigen Umfeld wettbewerbsfähig zu sein. Sie müssen herausfinden, welche strukturierten und unstrukturierten Datenpipelines sie bereits haben und welche sie noch aufbauen müssen, um wirklich von ihren Daten zu profitieren. Dann müssen sie Kapazitäten für Business Intelligence aufbauen oder verbessern, die zunehmend von KI unterstützt werden, damit ein menschlicher oder automatisierter Prozess präzise Entscheidungen treffen kann.
Eine Managementtransformation ist ein notwendiger Bestandteil jeder Geschäftstransformation. Das bedeutet, dass Führungskräfte sich als Transformationsführer verstehen und analysieren müssen. Sie müssen über ihre Entscheidungen nachdenken und beurteilen, ob sie zu zaghaft oder zu mutig vorgehen. Gibt es Kompetenzbereiche, die verloren gegangen sind oder nie richtig entwickelt wurden? Was müssen sie tun, um sich weiterzubilden, damit sie ihre Unternehmen in eine größere und bessere Zukunft führen können?
IT-Führungskräfte müssen sich nicht nur mit neuen Technologien, sondern auch mit neuen Arbeitsmethoden vertraut machen. Sie müssen herausfinden, welche Art von Projektmanagement-Ansätzen für die Produktion (z. B. Wasserfall oder Agile) sinnvoll ist. Sie müssen sicherstellen, dass sie die richtige Programmiersprache verwenden – nicht nur für die Entwicklung besserer interner Produkte, sondern auch für eine bessere Anbindung an externe Ökosysteme.
So läuft die globale Wirtschaft heute über Programmierschnittstellen (APIs), mit denen Unternehmen Dienste miteinander verknüpfen können. Ein Budgetmanagement-Tool verwendet beispielsweise APIs, um eine Verbindung zu verschiedenen Bank-, Kreditkarten- und Investmentkonten herzustellen, damit die Benutzer einen vollständigen Überblick über ihre Vermögenswerte und Schulden erhalten. Eine Bank, die nicht über eine API verfügt, würde vielleicht Kunden verlieren, die dieses Verwaltungstool nutzen möchten und keinen Echtzeit-Zugang zu den Informationen dieser Bank erhalten können.
Unternehmen, die von der Lieferkette abhängig sind, müssen sich intern verändern, um die Vorteile der modernen Umgebung besser nutzen zu können, aber auch Veränderungen von ihren Partnern verlangen. Dank der Echtzeit-Orchestrierung der Lieferkette können Unternehmen jetzt minutengenau die Bestände an Rohstoffen und Fertigwaren auf dem Transportweg oder die Lagerbestände einsehen.
Auch wenn Unternehmenstransformationen in erster Linie vom Management gesteuert werden, kommt den Mitarbeitern eine wichtige Rolle bei der Optimierung zu. McKinsey hat herausgefunden5 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), dass Unternehmen, die mindestens 7 % ihrer Belegschaft in Transformationsinitiativen einbinden, „mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit ... eine Gesamtrendite für die Aktionäre erzielen, die über der ihres repräsentativen sektoralen und geografischen Aktienindex liegt“.
Wie bei anderen Change-Management-Initiativen gibt es in der Unternehmenstransformation immer einen Anfang, aber kein wirkliches Ende. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zur Transformation.
Viele Unternehmenstransformationen beginnen nach dem Top-Down-Prinzip, bei dem sich CEOs, CFOs, CIOs, andere Mitglieder der Führungsebene und der Vorstand auf eine umfassende Transformation einigen müssen. In anderen Szenarien beginnt die Unternehmenstransformation vielleicht als kleine Idee, die sich zu einer größeren Initiative entwickelt. Im letzteren Szenario müssen sich die Führungskräfte auf die Kosten und Ressourcen einigen, die für eine echte Transformation erforderlich sind.
Unternehmen, die sich in einer zunehmend dynamischen, komplexen und wettbewerbsorientierten Welt zurechtfinden wollen, müssen eine klare Vorstellung davon haben, worauf sie sich konzentrieren wollen. Vielleicht wollen sie ihr Geschäftsmodell ändern. Vielleicht müssen sie ein neues Kundensegment bedienen. Vielleicht müssen sie neue Märkte erschließen oder bestehende Märkte verlassen. Um zu wissen, was getan werden muss, müssen die Ziele einer Transformation verstanden werden.
Unternehmen dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass sie ihren Geschäftsbetrieb auch während der Transformation aufrechterhalten müssen. Das Unternehmen muss also seine Gesamtressourcen verstehen und sie richtig einsetzen, um die alltäglichen Anforderungen während der Transformation der Geschäftsprozesse zu erfüllen. Es muss Meilensteine auf dem Weg der Transformation festlegen, um sicherzustellen, dass es auf dem richtigen Weg ist.
Unternehmenstransformation wird manchmal als Synonym für digitale Transformation betrachtet, weil so viel von dem, was Unternehmen verändern müssen, mit neuen Technologien zu tun hat6 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Die Unternehmenstransformation von Netflix fand statt, als sich das Unternehmen von einem DVD-Anbieter von externen Inhalten zu einem Unterhaltungsproduzenten und Streamer wandelte. Dazu musste das Unternehmen in die Cloud wechseln und stark in die Produktion von Inhalten investieren.
Eine moderne Unternehmenstransformation wird zunehmend technologische Fortschritte wie Automatisierung, KI und maschinelles Lernen (ML) nutzen, um Workflows zu verbessern, Mitarbeiter effizienter zu machen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Viele dieser Technologien tragen zu Kosteneinsparungen bei. In einem anderen Beispiel stellte Anthem von Altsystemen auf Cloud Computing um und investierte in KI, um zentrale Prozesse zu automatisieren und prädiktive Analysen einzusetzen und so eine widerstandsfähigere Infrastruktur mit automatischer Fehlerbehebung aufzubauen. Infolgedessen konnte Anthem die Zahl der Systemvorfälle mit hoher Priorität um 25 % senken und die Betriebszeit und Zuverlässigkeit der Systeme erheblich verbessern.
Unternehmen müssen sich der menschlichen Komponente der Unternehmenstransformation bewusst sein. So ist es durchaus wahrscheinlich, dass Unternehmen Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen finden werden, die nicht über die erforderlichen Fähigkeiten für die angestrebten Ziele der Transformation verfügen. Führungskräfte und Personalverantwortliche müssen herausfinden, welche Optionen sie für diese Mitarbeiter haben, einschließlich Umschulung oder Versetzung in andere Unternehmensbereiche.
Unternehmenstransformationen sollten wohlüberlegte Maßnahmen sein. Keinem Unternehmen ist damit gedient, wenn es seine strategischen Ziele ignoriert und den Markttrends hinterherläuft, um eine schillernde neue Chance zu verfolgen, die dem Geschäftsergebnis schaden könnte. In jeder Phase des Prozesses müssen sie die Erwartungen der Kunden im Auge behalten. Sie müssen sich fragen: „Wird diese Transformation letztendlich einen Mehrwert für den Kunden bringen?“
Unternehmenstransformationen erfordern eine große Menge an Ressourcen über einen langen Zeitraum. Daher müssen Unternehmen Fallstudien erstellen und Metriken verwenden, um zu bemessen, wie effektiv ihr Ansatz war. Auf diese Weise können sie ihre Geschäftsabläufe korrigieren oder ihre Erfolge auf neue Bereiche ausweiten. Es gibt mehrere KPIs, die ein Unternehmen für jeden wichtigen Schwerpunkt einer Unternehmenstransformation überwachen kann.
Transformationen in Business und Technologie definieren Arbeitsweisen neu und setzen Agilität im Unternehmen frei.
Die KI-gestützte Engagement-Plattform beschleunigt die Wertschöpfung in großem Maßstab bei der Geschäftstransformation unserer Kunden.
Überdenken und modernisieren Sie HR mit KI als Kernstück, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter freizusetzen.
Erschließen Sie die finanzielle Leistung und den Geschäftswert mit End-to-End-Services, die Datenanalysen, KI und Automatisierung in Kernprozesse einfließen lassen.
Die Unternehmenstransformation umfasst verschiedene wichtige transformative Initiativen, die ein Unternehmen besser auf den Erfolg von heute und in Zukunft vorbereiten.
Erweitern und transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einer neuen Unternehmensstrategie und Arbeitsweise. Die Strategieberatung von IBM hilft Ihnen dabei, Ihr Team auf eine Vision auszurichten, Ihre Daten zu aktivieren, zusätzlichen Nutzen aus bestehenden und neu entstehenden Technologien zu ziehen, die Entscheidungsfindung und Problemlösung zu verbessern und den Wettbewerbsvorteil für eine langfristige, nachhaltige Wirkung auszubauen.
