Was ist Mitarbeitererfahrung?

Mitarbeitererfahrung ist ein ganzheitlicher Ansatz für das Talentmanagement, mit dem Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um bei der Arbeit erfolgreich zu sein und sich zu entfalten.
Die Erfahrungen der Mitarbeiter reichen von der Art und Weise, wie sie geschult und betreut werden, bis hin zu ihren physischen Arbeitsplätzen und den Technologien und Dienstleistungen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben am Arbeitsplatz nutzen. Es ist zu einer immer wichtigeren Komponente in jeder Phase des Mitarbeiterlebenszyklus geworden, vom Zeitpunkt der Rekrutierung bis zum Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Unternehmen.
Dies zeigte sich insbesondere während der COVID-19-Pandemie, als Mitarbeiter zur Remote-Arbeit wechselten. Die Pandemie verursachte zusätzlichen Stress und Einsamkeit für die Beschäftigten, und immer mehr Menschen verließen den Arbeitsplatz oder „kündigten stillschweigend“1. Dies hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Mitarbeiterengagement.
Gallup berichtet, dass 32 % der aktiven Arbeitnehmer bei der Arbeit engagiert 2 sind, eine Zahl, die seit der Pandemie weiter gesunken ist. Wie in dieser Umfrage dargelegt, gelten derzeit fast 75 % der Mitarbeiter erstklassiger Unternehmen als engagierte Mitarbeiter. Auf dieser Grundlage stellen Führungskräfte fest, dass Unternehmen, die der Mitarbeitererfahrung Priorität einräumen, eine höhere Kapitalrendite für ihre Mitarbeiter erzielen werden.
Wie bei vielen ähnlichen Themen verwenden einige Unternehmen die Begriffe „Mitarbeitererfahrung“ und „Mitarbeiterengagement“ synonym. Aber es gibt einen kleinen Unterschied.
Die Mitarbeitererfahrung umfasst die ganzheitliche Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über den gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter. Das Mitarbeiterengagement konzentriert sich eher auf die Beziehung zu den Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass sie sich bei der Arbeit wohl fühlen und sich für ihre Aufgaben engagieren. Daher wird das Mitarbeiterengagement oft als eine Komponente der Mitarbeitererfahrung betrachtet.
In der Vergangenheit haben sich Unternehmen auf Vergünstigungen wie Gehaltserhöhungen und Prämien, kostenloses Essen und Kaffee sowie Ausflüge konzentriert, um ihre Wertschätzung für ihre Mitarbeiter zu zeigen. Aber immer mehr Mitarbeiter kämpfen mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und machen sich Sorgen, ob sie über die richtigen Fähigkeiten verfügen, um in einer technologiegetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Während Unternehmen in letzter Zeit Vergünstigungen reduziert haben3, um Kosten zu sparen, mussten sie auch nach anderen Wegen suchen, um ein starkes Mitarbeiterengagement zu erzeugen, das besser auf die steigenden Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt ist. Moderne Unternehmen konzentrieren sich zunehmend darauf, ihren Mitarbeitern positive Erfahrungen zu bieten, wie z. B. Tage der mentalen Gesundheit, unbegrenzter bezahlter Urlaub, Wellness-Programme und Kinderbetreuungsangebote.
Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur und einem ausgeprägten Interesse am Wohlbefinden der Mitarbeiter konzentrieren sich darauf, ein positives Arbeitsumfelds für die Mitarbeiter zu schaffen. Indem die Mitarbeitererfahrung hervorragend gestaltet wird, können Unternehmen und ihre Personalabteilungen ein verbessertes Mitarbeiterengagement erwarten.
Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen einer verbesserten Mitarbeitererfahrung und der Geschäftsleistung. Studien von McKinsey4 zeigen, dass Arbeitnehmer, die von positiven Erfahrungen berichten, ein 16-mal höheres Engagement und eine fast 8-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, im Unternehmen zu bleiben, als Arbeitnehmer, die negative Erfahrungen gemacht haben.
HR-Teams und HR-Führungskräfte haben der Strategie der Mitarbeitererfahrung schon lange Priorität eingeräumt, aber sie werden mehr denn je von ihren Führungskräften unterstützt. Kluge Führungskräfte verstehen, dass Mitarbeiter das Fundament ihres Unternehmens und oft die Quelle ihres Wettbewerbsvorteils sind. Das Aufkommen der authentischen Führung bedeutet, dass Unternehmen sich mehr denn je darauf konzentrieren, ihren Mitarbeitern zu dienen, anstatt von ihren Mitarbeitern zu verlangen, dem Unternehmen zu dienen. Durch die Umkehrung dieses traditionellen Ansatzes fühlen sich die Mitarbeiter stärker an der Strategie und dem Erfolg des Unternehmens beteiligt. Und diese Führungskräfte wissen, dass Mitarbeiter einen erheblichen Einfluss auf die Geschäftsergebnisse haben können.
Mitarbeiter sind zunehmend offen dafür, Unternehmen zu verlassen, die nicht das bieten, was sie benötigen. Auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, ein zentraler Bestandteil einer positiven Mitarbeitererfahrung, ist eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und im Unternehmen bleiben. Unternehmen können es sich nicht leisten, Mitarbeiter, insbesondere Spitzenkräfte, zu verlieren, weil sie ihnen nicht zugehört oder nicht die richtigen Tools bereitgestellt haben. Während die Schätzungen variieren, hat Gallup die Kosten für den Ersatz eines Mitarbeiters5 auf 50 % bis 200 % des Jahresgehalts des Mitarbeiters geschätzt.
Am Arbeitsplatz erleben die Mitarbeiter Burnout, Mikroaggressionen und andere Stressfaktoren sowie Unsicherheiten in Bezug auf ihre Stellung oder ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Nur die Hälfte der von Gallup befragten Mitarbeiter hat das Gefühl, zu wissen, was von ihnen bei der Arbeit erwartet wird. Heutzutage äußern Arbeitnehmer deutlicher, was sie von ihren Arbeitgebern erwarten und brauchen. Führende Unternehmen haben dieses Feedback ernst genommen und sich stärker auf die Lösung einiger dieser Probleme konzentriert.
Eine Strategie für die Mitarbeitererfahrung sollte jeden Schritt der Mitarbeiterentwicklung berücksichtigen, vom Eintritt in das Unternehmen bis zum Verlassen des Unternehmens. Hier sind einige der wichtigsten Initiativen zur Mitarbeitererfahrung, wie sie während der Entwicklung eines Mitarbeiters wahrscheinlich stattfinden werden:
Führende Unternehmen werben mit ihren Initiativen für Mitarbeitererfahrungen, vor allem wenn sie mit potenziellen Bewerbern sprechen. Indem sie Herzlichkeit zeigen und sich nach den Leidenschaften und Interessen eines Kandidaten erkundigen, signalisieren die Personalmitarbeiter eines Unternehmens dem potenziellen Mitarbeiter – und dem sozialen Netzwerk des Mitarbeiters –, dass sie die Mitarbeitererfahrung ernst nehmen.
Ein Schlüsselbereich für die Mitarbeitererfahrung ist die Art und Weise, wie Sie neue Mitarbeiter in Ihr Unternehmen holen. Durch eine positive Mitarbeitererfahrung während des Einstellungsprozesses fühlen sich neue Mitarbeiter sofort willkommen und haben die Gewissheit, dass sie wissen, wie man herausragende Leistungen erbringt.
Unternehmen sind dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter über die richtigen Fähigkeiten verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist die berufliche Weiterentwicklung. Bieten Sie Schulungen, Weiterbildung, Coaching, selbstgesteuertes Lernen und andere Talententwicklungsinitiativen an, die den Mitarbeitern helfen, ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Es ist wichtig zu wissen, wie die Mitarbeiter über ihre Arbeit und das Unternehmen denken. Diese Erhebungen, die auch als Mitarbeiterbefragungen bezeichnet werden, können über längere Zeiträume hinweg durchgeführt werden, um festzustellen, wie sich die Erfahrungen der Mitarbeiter verändert haben. Es ist wichtig, Dinge wie die Mitarbeiterzufriedenheit im Laufe der Zeit zu verfolgen, da es größere Probleme geben könnte, die ohne Daten nicht ausreichend erfasst werden. Pulse-Umfragen, eine schnelle Umfrage mit Vorlagen zu einigen wenigen Fragen, die gleich bleiben, können dabei helfen, Engagement, Stimmung und Perspektiven im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Hier helfen die Unternehmen ihren Mitarbeitern, indem sie ihnen mitteilen, in welchen Bereichen sie besonders gut sind und in welchen sie sich verbessern können. Die Leistungsbeurteilung ist sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen wichtig. Mitarbeiter möchten wissen, wo sie derzeit herausragende Leistungen erbringen und wissen, wie sie sich verbessern können.
Top-Unternehmen warten nicht bis zu offiziellen Beurteilungszeiträumen oder vierteljährlichen Umfragen, um sich auf die Mitarbeitererfahrung zu konzentrieren. Jeder Kontaktpunkt mit einem Mitarbeiter bietet die Möglichkeit, in Echtzeit auf der Mitarbeitererfahrung aufzubauen. Darüber hinaus sollten Manager versuchen, alle Probleme außerhalb des Arbeitsplatzes zu erkennen, die sich auf die Leistung auswirken könnten, und diese bei den Mitarbeitern ansprechen, um zu sehen, wie das Unternehmen helfen kann.
Selbst ausscheidende Mitarbeiter können einem Unternehmen dabei helfen, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Eine ehrliche Nachbesprechung mit einem ausscheidenden Mitarbeiter kann dazu beitragen, Problembereiche zu identifizieren, die sich negativ auf seine Erfahrungen im Unternehmen ausgewirkt haben.
Die Fokussierung auf herausragende Mitarbeitererfahrungen kann Unternehmen dabei helfen, einige ihrer wichtigsten Ziele zu erreichen.
Zufriedene Mitarbeiter bleiben eher bei dem Unternehmen, das sie bereits beschäftigt. Die Minimierung der Mitarbeiterfluktuation hat für jedes Unternehmen, das unnötige Kosten vermeiden möchte, oberste Priorität.
Mitarbeiter, die selbstbewusst sind, sich in ihrer Arbeit wohlfühlen und sich von ihren Führungskräften unterstützt fühlen, bringen mit größerer Wahrscheinlichkeit neue und kreative Ideen in das Unternehmen ein.
Viele Mitarbeiter stehen an vorderster Front der Kundenbindung. Engagierte Mitarbeiter steigern mit größerer Wahrscheinlichkeit die Kundenzufriedenheit, weil sie ein besseres Gefühl für das Unternehmen und die Führungskräfte haben, für die sie arbeiten.
Mitarbeiter von Unternehmen, die eine positive Mitarbeitererfahrung haben, aber wahrscheinlich mit größerem Einsatz für ihr Unternehmen. Im Gegenzug führt eine verbesserte Mitarbeiterproduktivität häufig zu besseren Geschäftsergebnissen, einschließlich einer höheren Rentabilität.
Die Entwicklung einer umfassenden Strategie für die Mitarbeitererfahrung ist mit einigen Herausforderungen verbunden, die Unternehmen bewältigen müssen, um erfolgreich zu sein.
Wenn Sie Mitarbeiter bitten, ihren Vorgesetzten ihre Perspektiven selbst zu melden, wenn auch anonym, kann dies die Daten manchmal verfälschen. Die Mitarbeiter befürchten möglicherweise, dass das Unternehmen ihre Antworten zurückverfolgen kann, was sie dazu veranlasst, weniger ehrlich zu sein.
Es kann schwierig sein, festzustellen, ob ein Unternehmen seinen Mitarbeitern ein gutes Arbeitsumfeld bietet, vor allem, wenn es schwierig ist, festzustellen, ob ein Mitarbeiter wirklich glücklich an seinem Arbeitsplatz ist. Es ist wichtig, Mitarbeitern die richtigen Fragen zu stellen und wichtige Metriken zu verfolgen.
Arbeitgeber müssen ein Gleichgewicht finden, wenn sie ihre Mitarbeiter fragen, wie es ihnen geht, und gleichzeitig ihre Privatsphäre respektieren. Ein Mitarbeiter, der von etwas außerhalb der Arbeit betroffen ist, kann für jeden Manager eine Herausforderung sein. Es ist wichtig, die Privatsphäre zu respektieren und genügend Informationen zu erhalten, damit der Arbeitgeber bestmöglich Unterstützung anbieten kann.
Mitarbeiterfahrung ist keine einmalige Initiative. Es erfordert ständige Investitionen, Neubewertungen und Aktualisierungen. Unternehmen sollten ihre Initiativen zur Mitarbeitererfahrung kontinuierlich überwachen.
