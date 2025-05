Was ist Supply-Chain-Management?

Lieferkettenmanager spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des reibungslosen Lieferkettenbetriebs. Sie sind für die Planung, Implementierung und Kontrolle des effizienten und effektiven Flusses von Waren, Dienstleistungen und Informationen vom Ursprungsort bis zum Ort des Verbrauchs verantwortlich.

Fachkräfte in diesem Verwaltungsbereich müssen sich mit verschiedenen Herausforderungen auseinandersetzen, beispielsweise der wachsenden Komplexität globaler Lieferkettennetzwerke und einer zunehmenden Zahl von Risiken und Störungen. Menschen in diesem Beruf können zudem die Lieferkettenstrategie des Unternehmens an dessen Nachhaltigkeitszielen ausrichten.

Viele Unternehmen sehen sich mit einem Mangel an SCM-Fachkräften konfrontiert, da die Nachfrage nach Fachkräften steigt. So geht das US Bureau of Labor Statistics davon aus, dass der Bedarf an Logistikern bis 2032 um 18 % steigen wird – das ist mehr als das Fünffache der erwarteten Wachstumsrate für alle Berufe.3

Lieferkettenmanager müssen über ein tiefes Verständnis aller Teile der Lieferkette sowie über ausgeprägte analytische und problemlösende Fähigkeiten verfügen. Sie können dieses Fachwissen im Bereich SCM durch Universitätsabschlüsse (Master of Business Administration oder Bachelor), Zertifikatsprogramme und Erfahrung in der Branche erwerben. Zu den Bereichen, in denen Sie sich auskennen müssen, gehören Projektmanagement, Logistik, Beschaffung, strategische Beschaffung, Bestandsverwaltung und Bedarfsplanung oder -prognose sowie Betriebsmanagement, Analytik und Lieferantenmanagement.