Was ist Lieferkettenlogistik ?

Viele Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, den Warenverkehr in der globalen Lieferkette besser abzusichern, um die Widerstandsfähigkeit bei Störungen zu gewährleisten. Doch von der Produktionsplanung über die Lagerung der Waren bis hin zur Problemlösung für den Endkunden ist die Logistik ein komplexes Unterfangen.

Die Koordinierung von Lieferkettenmanagement-Aktivitäten zwischen mehreren Lieferanten, Herstellern und Transportdienstleistern, die in verschiedenen Regionen tätig sind, macht die Planung und Organisation komplexer. Hinzu kommt, dass sich die Kundennachfrage ständig ändert, was bedeutet, dass die Anpassung an sich rasch ändernde Markttrends und Kundenbedürfnisse schwierig sein kann. Die Identifizierung und Abschwächung von Risiken, einschließlich der Zuverlässigkeit von Lieferanten, Transportstörungen und geopolitischen Faktoren, führt zu Herausforderungen.

Einige Unternehmen nutzen Technologie, um die Herausforderungen des Lieferkettenmanagements zu meistern. Fortschrittliche Technologien bieten neue und leistungsstarke Möglichkeiten, um mit Lieferketten-Analysen zu arbeiten und die Sichtbarkeit und Transparenz der Lieferkette zu verbessern, einschließlich: