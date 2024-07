Was ist eine Lieferkettenoptimierung?

In der Welt vor Amazon lag der Schwerpunkt bei der Lieferkettenoptimierung auf den Investitionen in der Entwurfsphase – es stellten sich Fragen zur Senkung der Transportkosten, zum Warenlagerstandort und zum richtigen Standort und Verfügbarkeitszeitpunkt des Warenbestands. Dies funktionierte nur, weil die Welt sich damals noch langsamer drehte und Veränderungen überschaubar waren. Neu aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Cloud, Blockchain und das Internet der Dinge (IoT) haben die Welt verändert. Die Kundenanforderungen sind gestiegen. Nachhaltigkeitsthemen haben an Bedeutung gewonnen. Für die Lieferketten sind Antworten in Echtzeit erforderlich.

Heute leben wir in einem immer komplexeren globalen Umfeld, in dem Ereignisse schneller auftreten als bisher. Ausnahmesituationen beim Datenverkehr, durch Naturkatastrophen oder durch Kundenbeschwerden resultieren nicht nur in Imageproblemen. Das schafft Unsicherheit. Wie handhaben Sie solche Situationen? Wie können Sie die Entscheidungsfindung über die gesamte Lieferkette hinweg sicherstellen? So gut Sie auch planen mögen, Prognosen können immer daneben liegen.

Durch die Lieferkettenoptimierung ist die Termintreue in den Lieferketten sichergestellt – auch dann, wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Dies können beispielsweise Arbeitskräfteausfälle vor Ort oder extreme Wetterereignisse sein, die die Verteilungsprozesse beeinträchtigen. Oder auch drohende medizinische Krisensituationen, durch die ein Unternehmen seine globalen Transaktionen überdenken muss. Die Optimierung der Lieferkette hilft, Ihre Abläufe trotz möglicher Störungen aufrecht zu erhalten.

Bei der Lieferkettenoptimierung von heute kommen innovative Technologien zum Einsatz, um ein überragendes Ausnahmemanagement zu gewährleisten. Diese Technologien sind der Schlüssel, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen profitieren von mehr Transparenz in der gesamten Lieferkette und einer besseren, echtzeitorientierten Entscheidungsfindung – nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern im gesamten direkten Geschäftsumfeld inkl. Geschäftspartner.

Ein weiterer Faktor bei der Lieferkettenoptimierung ist die Entwicklung hin zu Unternehmensnetzwerken. Wir meinen damit Geschäftspartnercommunitys, die an Geschäftsprozessen, die sich über mehrere Unternehmen erstrecken, mitarbeiten und sich austauschen und auf die sich alle Beteiligten gemeinsam und durchgängig konzentrieren.⁵ Diese so genannten Multi-Enterprise-Business-Netzwerke (MEBN) ermöglichen durch die Zusammenarbeit in Echtzeit deutlich effizientere Geschäftsprozesse.