Ein Supply-Chain-Control-Tower wird traditionell definiert als ein vernetztes, personalisiertes Dashboard, das über Daten, wichtige Geschäftskennzahlen und Ereignisse in der gesamten Lieferkette informiert. Ein Supply-Chain-Control-Tower ermöglicht es Unternehmen, kritische Probleme besser zu verstehen, zu priorisieren und in Echtzeit zu lösen.

Führungskräfte in der Lieferkette stehen unter enormem Druck, den Kunden das zu liefern, was sie brauchen – und wann und wo sie es brauchen – und gleichzeitig die Liefervorgänge zu optimieren und Kosteneinsparungen zu erzielen. Dies ist in Zeiten unvorhersehbarer, aber unvermeidlicher Schwachstellen und Störungen eine ganz besondere Herausforderung.

Ein intelligenter Control-Tower sollte eine durchgängige Transparenz in der gesamten Lieferkette bieten – insbesondere bei unvorhergesehenen externen Ereignissen. Sie sollte fortschrittliche Technologien, wie KI mit maschinellem Lernen, nutzen, um Datensilos aufzubrechen, manuelle Prozesse zu reduzieren oder zu eliminieren und in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten.

Ein intelligenter Control-Tower ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Teams und Handelspartnern und bewahrt das organisatorische Wissen, um die Entscheidungsfindung und die Ergebnisse zu verbessern und zu beschleunigen. Letztendlich hilft Ihnen dies, Störungen besser vorherzusagen, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern, Ausnahmen zu verwalten und auf ungeplante Ereignisse richtig zu reagieren.