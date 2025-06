Supply-Chain-Lösungen

Durch den Einsatz einer intuitiven Supply Chain bietet IBM ein komplettes Portfolio an Produkten und Diensten der nächsten Generation, um Ihre Anforderungen an das Lieferketten-Management zu erfüllen, Ihre Benutzererfahrung zu transformieren und Ihnen zu einem größeren Wettbewerbsvorteil zu verhelfen. Unsere hochmodernen Lösungen machen Ihre Lieferkette intelligenter, resilienter und nachhaltiger. Sie umfassen KI-gestützte Entscheidungsfindung für den Datenaustausch mit Partnern in der Lieferkette, die Beschaffung und das Bestandsmanagement, durchgängige Agilität und Sichtbarkeit, Transparenz und Orchestrierung sowie intelligente Omnichannel-Auftragsabwicklungsoptimierung.