Wenn es um die Optimierung der Beschaffung geht, ist die Steigerung des Geschäftswerts entscheidend. Das bedeutet zum Beispiel, dass Tools entwickelt werden müssen, mit denen Teams intelligente Beschaffungsentscheidungen treffen, neue strategische und taktische Beschaffungsmöglichkeiten finden und Lieferantenbeziehungen steuern und pflegen können. Dieses Streben nach mehr Geschäftswert wird durch die Notwendigkeit von umsetzbaren Erkenntnissen untermauert, die aus hochwertigen Daten gewonnen werden, die über alle Ausgabenkategorien hinweg einheitlich sind.

Als Vice President of Procurement bei Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), einem globalen Getränkehersteller, der mehr als 600 Millionen Kunden in 29 Märkten bedient, wusste Ralf Peters, dass Probleme mit der Transparenz und Einheitlichkeit der Daten die Bemühungen seines Teams bei der Ermittlung und Nutzung der in den Ausgabendaten verborgenen Erkenntnisse behinderten. Ganz zu schweigen von dem erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, der für die Erarbeitung der notwendigen Grundlagen für Beschaffungsentscheidungen erforderlich war.

Im Jahr 2017 formulierte CCEP seine auf KI-gestützte Analysen ausgerichtete Vision, um geschäftliche Erkenntnisse und Werte zu schaffen. Damals beauftragte CCEP IBM® Consulting als strategischen Partner, um das Unternehmen bei der Transformation der Beschaffung zu unterstützen.