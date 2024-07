Vom Sourcing von Zulieferern bis hin zur Kreditorenbuchhaltung: IBM unterstützt die Transformation Ihres Beschaffungswesens mit verbesserten Prozessen, um einen exponentiellen Mehrwert zu erschließen. Die Procurement-Berater von IBM erstellen in Zusammenarbeit mit Kunden intelligente Workflows, die das Fachwissen Ihres Beschaffungsteams, exponentielle Technologien wie KI und Automatisierung sowie interne und externe Datenquellen kombinieren – und all das in Ihrer Hybrid-Cloud. Durch die Entwicklung intelligenterer End-to-End-Beschaffungsworkflows helfen wir Unternehmen, ihre Mitarbeiter mit aussagekräftigen Erkenntnissen zu versorgen, um wertvollere Arbeit zu leisten und Initiativen im Rahmen Ihrer Beschaffungsstrategie zu transformieren.