Pandora startete die Initiative in den Jahren 2018 und 2019 mit einem Pilotprojekt in den USA und Kanada sowie einem weiteren für den australisch-neuseeländischen Markt, das vom IBM Business Partner Publicis Sapient unterstützt wurde. Im Rahmen der Pilotprojekte wurde eine Plattform als Grundstein geschaffen, die auf Salesforce Commerce Cloud als kundenorientiertes Frontend und Sterling Order Management on Cloud, einer SaaS-Lösung zur Optimierung von Bestand und Auftragsabwicklung, basiert.

Die Plattform verknüpfte das Auftragsmanagement mit Systemen für Verkauf, Lagerhaltung sowie Distribution und das Contact Center. Auf diese Weise erhielten die Mitarbeiter von Pandora in Echtzeit Einblicke in den Bestand und die Bestellungen, während eine intelligente und automatisierte Fulfillment-Engine die Bestellungen so schnell und kostengünstig wie möglich an die Kunden versandte.

Die Sterling-Plattform ermöglicht Omnichannel-Funktionen wie Online-Bestellungen, Abholung im Geschäft (Click and Collect) und virtuelle Warteschlangen, die Kunden benachrichtigen, wenn eine Bestellung zur Abholung bereitliegt. Und die Bestandstransparenz bietet die Möglichkeit, Geschäfte als Mini-Vertriebszentren für Online-Bestellungen zu nutzen.

Nachdem die Pilotprojekte eine solide Grundlage für den Betrieb geschaffen hatten, plante Pandora Anfang 2020 die Ausweitung der Plattform auf Europa. Dann brach die Pandemie aus, die zur Schließung von Geschäften führte und den E-Commerce noch wichtiger machte. Das Team von Pandora reagierte darauf, indem es seine Transformation beschleunigte. Das Unternehmen gründete in Kopenhagen eine Digital Hub-Abteilung mit etwa 100 technischen Spezialisten, deren Aufgabe es war, die Digital Experience weiter zu verbessern und den E-Commerce-Umsatz zu steigern.

Alle neu eingestellten Digital- und Technologietalente im Digital Hub und auf der ganzen Welt haben der grundlegenden Plattform wichtige Fähigkeiten hinzugefügt. In ausgewählten Märkten ergänzte ein Chatbot die Mitarbeiter des Call-Centers. Vertriebskollegen, die von zu Hause aus arbeiteten, betreuten Kunden über Webcams. Mit Augmented Reality können Kunden Artikel online anprobieren. Außerdem waren die meisten Geschäfte in Betrieb und Pandora.net, die Online-Plattform, bot Funktionen wie Click and Collect und Gravur an.

All diese Funktionen wurden vom Digital- und Technologieteam von Pandora in nur wenigen Monaten erfolgreich entwickelt und implementiert, um für die Spitzensaison inmitten der Pandemie gerüstet zu sein.

„Click and Collect ist eine wichtige Funktion, da sie die Personalisierung unterstützt und Kunden die Möglichkeit bietet, Online-Käufe in einem Geschäft in der Nähe abzuholen, anstatt darauf zu warten, dass sie zu ihnen geliefert werden“, sagt Uttamchandani.