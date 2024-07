Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation, indem Sie die Integration von Technologien vereinfachen. Implementieren Sie komplexe Abwicklungsprozesse für die Omnichannel-Auftragserfüllung, einschließlich Bestands- und Lagerverwaltung in Echtzeit, Zustellung bis zum Bordstein, Versand über Ladengeschäfte und Onlinebestellung mit Abholung im Geschäft (BOPIS). Die IBM Sterling Order Management-Plattform bietet nicht nur eine intuitive Benutzeroberfläche mit leicht zugänglichen Funktionen und Benachrichtigungen, sondern erweitert ihre Möglichkeiten auch durch wichtige Add-ons:

Jedes Add-on ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in das IBM Sterling Order Management-Kernsystem integrieren lässt und so die Abläufe Ihres E-Commerce-Managements und Ihrer Fulfillment-Center optimiert. Mit IBM Sterling Order Management können Sie alle Ihre Vertriebskanäle auf einer Plattform für die Auftragserfüllung zusammenführen, die Sie dabei unterstützt, Ihre Lagerbestände genau zu verfolgen, die Logistik von Drittanbietern zu koordinieren und Kundenbestellungen, Versandoptionen und das Retourenmanagement zu organisieren – und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung der Versandkosten. Die cloudbasierten Tools und Apps der Plattform machen Ihre E-Commerce-Plattform und Ihr Lagerverwaltungssystem intelligenter und machen Ihr großes oder kleines Unternehmen zu seinem eigenen Fulfillment-Partner.