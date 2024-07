Eine umfassende Suite für alle Ihre Herausforderungen in den Bereichen Handel und Lieferkette

Die IBM® Sterling Order and Fulfillment Suite ist ein führendes Order Management-System (OMS), das generative KI und maschinelles Lernen verwendet, um die Auftragsgenauigkeit zu gewährleisten und die Rentabilität zu steigern. Es wurde von IDC- und IHL-Analysten als Branchenführer im Bereich OMS anerkannt, unterstützt B2B- und B2C-Modelle, bedient Unternehmen jeder Größe und in jeder Branche und lässt sich mit verschiedenen Cloud-Providern und Bereitstellungsoptionen integrieren. Die Suite verfügt über sofort einsatzbereite Tools und anpassbare Komponenten, die Einkaufserfahrungen verbessern, Einkaufsprozesse vereinfachen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette verbessern und die Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit überlegenen Tools für das Bestands- und Order Management ausstatten. Wählen Sie Produkte einzeln aus oder kombinieren Sie sie entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen.