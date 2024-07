Da die Verbraucher zunehmend kohlenstoffarme und abfallarme Optionen für den Versand und die Verpackung wählen, geht es bei der Erfüllung der Erwartungen nicht mehr nur um die Schnelligkeit der Lieferung. Wenn Sie Verbrauchern die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen, die ihren Werten entsprechen, kann auch Ihr Unternehmen Emissionen und Abfall reduzieren.

IBM Supply Chain Intelligence Suite: IBM Blockchain Transparent Supply ist Teil der IBM Supply Chain Intelligence Suite und ermöglicht es Ihnen, PCF-Daten (Product Carbon Footprint, d. h. Daten zum CO 2 -Fußabdruck von Produkten) in einem standardisierten Format zu empfangen, hochzuladen und auszutauschen, sodass Sie produktbezogene CO 2 -Emissionen in Ihrer gesamten Lieferkette genauer verfolgen und offenlegen können. Diese Blockchain-basierte Technologie hilft Ihnen, die Genauigkeit Ihrer Scope 1-, 2- und 3-Emissionen zu verfolgen und zu überprüfen und die Cradle-to-Gate-Emissionen Ihrer Produkte zu schätzen, um Ihre ESG-Angaben zu belegen.

Optimieren Sie die Auftragsabwicklung und konsolidieren Sie Sendungen in weniger Paketen mit umweltfreundlicheren Versandmethoden mit IBM® Sterling Intelligent Promising.