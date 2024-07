Das Teilen von Lieferkettendaten ist gut für das Geschäft. Das Teilen von Daten auf einer Blockchain Platform bietet sogar noch mehr Vorteile. Denn Sie entscheiden, wer Ihre Daten sehen kann. Mit einer Lösung für Lieferkettentransparenz und einem entsprechenden Managementsystem können Sie über ein verteiltes und gemeinsam genutztes Kontenbuch (auch „Ledger“ genannt) unveränderliche Daten bereitstellen, um mit Ihren Lieferkettenpartnern vertrauensvoll und effizient zusammenzuarbeiten. In einer Welt, in der Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konnektivität optimale Lieferketten definieren, ist die Blockchain-Technologie für eine präzise Bestandsverwaltung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Ihrem Unternehmen unverzichtbar.