Software für Lieferketten-Risikomanagement (Supply Chain Risk Management, SCRM) unterstützt Sie dabei, Zusagen Ihren Kunden gegenüber einzuhalten. Als Ausgangspunkt dient die Unterstützung für Anbieter und Lieferanten, um Unterbrechungen der Lieferkette einfach zu bewältigen. Selbst wenn Sie enorm starke Supply-Chain-Teams haben, ist es kosten- und zeitintensiv, die passenden Anbieter für Ihre Geschäftsanforderungen zu finden und gleichzeitig Ihr Lieferkettennetz abzusichern.



IBM Trust Your Supplier ermöglicht Ihnen eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Lieferanten in Echtzeit anhand von zuverlässigen lieferantenspezifischen Informationen und aufbereiteten Daten von in der Branche anerkannten Validatoren. So lassen sich Sicherheitslücken reduzieren. Eine leistungsfähige Analytics Engine, die künstliche Intelligenz nutzt, kombiniert effektiv Funktionalität mit strengen Cybersicherheitsmaßnahmen zur Verwaltung von Anbieterrisiken. Dabei wird die Einhaltung von Vorschriften auf Anbieterseite kontinuierlich überwacht. Das Ergebnis ist ein Lieferantennetz, dem Sie stets vertrauen können.