Die globale Reichweite, Größe und Komplexität der Lieferkette war eine große Herausforderung für IBM, als das Unternehmen begann, Transformationsstrategien für die Bereitstellung einer differenzierten Customer Experience zur Förderung von Kundentreue und Wachstum unter die Lupe zu nehmen. IBM beschäftigt in seiner Lieferkette Mitarbeiter in 40 Ländern und führt Hunderttausende von Kundenlieferungen und Serviceeinsätzen in über 170 Ländern durch. Darüber hinaus arbeitet IBM mit Hunderten von Zulieferern in seinem mehrstufigen globalen Netzwerk zusammen, um hochgradig konfigurierbare und maßgeschneiderte Produkte nach Kundenspezifikationen herzustellen.

Zuvor arbeitete die IBM-Lieferkette mit Altsystemen, die über verschiedene organisatorische Silos verteilt waren, was den Informationsaustausch verlangsamte und unvollständig machte. Außerdem erledigten die Mitarbeiter einen Großteil ihrer Arbeit mit Spreadsheets, was die Zusammenarbeit und die Datentransparenz in Echtzeit behinderte.

Doch zur gleichen Zeit, als das Unternehmen seine Geschäftsprozesse im Bereich der Lieferkette überdachte und seine Technologieplattformen umgestaltete, machte IBM große Fortschritte in den Bereichen KI, Cloud, Data Fabric, IoT, Edge Computing und anderen Tools. „Wir sahen die Fortschritte, die IBM bei all diesen neuen Technologien machte“, sagt Ron Castro, Vice President of IBM Supply Chain. „Also fragten wir: ‚Warum nutzen wir nicht unsere eigene Technologie, um unsere eigene Lieferkette voranzubringen?‘“