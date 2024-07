Der Schwerpunkt von RSBN liegt auf groß angelegten Bergbauaktivitäten für eine Reihe von Rohstoffen, die für Batterien verwendet werden. Ein ergänzendes Ziel ist die Einbindung in erfolgreiche Prozesse wie Better Mining, die sich auf die Förderung guter Praktiken im ASM-Sektor konzentrieren. Allein bei Kobalt produziert ASM etwa 15–30 % des gesamten in der DRK produzierten Kobalts. In der Mineralienbranche ist Better Mining in über 40 ASM-Minen tätig. „Bestehende digitale Rückverfolgbarkeits- und Sicherungsdatenpakete im Rahmen von Better Mining können mit Blockchains verbunden werden“, sagt Garrett. Damit wird sichergestellt, dass kleinere Betreiber, die sich an internationale Standards halten, nicht von technologischen Fortschritten und geprüften verantwortungsvollen Netzwerken ausgeschlossen werden.“

Auf der Grundlage der Hyperledger Fabric der Linux® Foundation, einem modularen Blockchain-Framework, das für Blockchain-Plattformen in Unternehmen entwickelt wurde, wird die IBM Blockchain-Plattform RCS Global in die Lage versetzen, RSBN über Batteriemetalle hinaus auf andere Rohstoffe auszuweiten, die Unternehmen in Wertschöpfungsketten in allen globalen Branchen dienen.

„Wir beziehen die Erkenntnisse aus unserer Arbeit mit der IBM Blockchain-Technologie ständig mit ein“, sagt Garrett. „Unser nächster Entwicklungsschritt wird darin bestehen, zu prüfen, wie wir KI effektiv in unsere Prozesse einbinden können, insbesondere im Hinblick auf den potenziellen Mehrwert, den sie im Kontext informellerer Volkswirtschaften bieten kann.“