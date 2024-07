IBM Sterling Fulfillment Optimizer with IBM Watson ist eine kognitive Analyse-Engine, die bestehende Auftragsmanagementsysteme verbessert. Es bietet ein „Big-Data-Gehirn“ für Auftragsmanagement- und Bestandstransparenzsysteme, die bereits bei Einzelhändlern mit E-Commerce-Fulfillment-Fähigkeiten vorhanden sind.



Mit IBM Sterling Fulfillment Optimizer sind Einzelhändler besser in der Lage, Veränderungen auf dem Markt zu verstehen und darauf zu reagieren, sobald sie auftreten – um den Schutz der Margen, die Nutzung der Kapazität von Geschäften und die Erfüllung der Liefererwartungen perfekt auszubalancieren. Diese Beschaffungsentscheidungen können die Gewinne drastisch steigern, insbesondere in Spitzenzeiten.