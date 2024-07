Wir alle essen - und wir alle haben schon einmal an der Sicherheit oder Frische von Lebensmitteln gezweifelt. Was wäre, wenn wir diese Zweifel durch einen Einblick in jeden Schritt vom Erzeuger bis zum Verbraucher ersetzen könnten? Viele Unternehmen tun jetzt genau das, indem sie Daten von IBM Food Trust™, das auf der IBM Blockchain-Plattform basiert, austauschen und nutzen.

Erfahren Sie, wie Landwirte, Verarbeiter, Groß- und Einzelhändler die Sicherheit von Lebensmitteln erhöhen, die Haltbarkeit verlängern, die Verschwendung reduzieren und einen besseren Zugriff zu gemeinsamen, sicheren Informationen ermöglichen, die für uns alle von Bedeutung sind.