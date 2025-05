Was ist Supply-Chain-Analyse?

In der Vergangenheit beschränkte sich die Analyse der Lieferkette hauptsächlich auf statistische Analysen und quantifizierbare Leistungsindikatoren für die Bedarfsplanung und -prognose. Die Daten wurden in Tabellen gespeichert, die von verschiedenen Teilnehmern innerhalb der Lieferkette stammten.

In den 1990er Jahren führten Unternehmen elektronische Datenaustausch- (EDI) und ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) ein, um Informationen zwischen Partnern in der Lieferkette zu verbinden und auszutauschen. Diese Systeme ermöglichten einen einfacheren Zugang zu Daten für die Analyse und unterstützten Unternehmen bei der Konzeption, Planung und forecasting.

In den 2000er Jahren begannen Unternehmen, sich Business Intelligence und prädiktiven Analysesoftwarelösungen zuzuwenden. Diese Lösungen halfen Unternehmen dabei, genauere Informationen über die Leistung ihrer Lieferkettennetzwerke zu gewinnen, bessere Entscheidungen zu treffen und ihre Netzwerke zu optimieren.

Die Herausforderung besteht heute darin, wie Unternehmen die riesigen Datenmengen, die in ihren Lieferkettennetzwerken erzeugt werden, am besten nutzen können. Im Jahr 2017 konnte eine typische Lieferkette auf 50-mal mehr Daten als noch fünf Jahre zuvor zugreifen.¹ Allerdings wurde weniger als ein Viertel dieser Daten analysiert. Während etwa 20 % aller Lieferkettendaten strukturiert sind und leicht analysiert werden können, sind 80 % der Lieferkettendaten unstrukturierte oder Dark Data.² Heutige Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, diese Dark Data bestmöglich zu analysieren.

Studien deuten darauf hin, dass Technologie oder künstliche Intelligenz die nächste Grenze in der Lieferkette-Analyse ist. KI-Lösungen gehen über die Informationsspeicherung und Automatisierung hinaus. KI-Software kann menschenähnlich denken, argumentieren und lernen. Sie kann auch enorme Mengen an Daten und Informationen verarbeiten – sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten – und Zusammenfassungen und Analysen dieser Informationen im Handumdrehen bereitstellen.

IDC schätzt, dass bis 2020 50 % aller Unternehmenssoftware Cognitive-Computing-Funktionen enthalten wird.³ KI bietet nicht nur eine Plattform für die leistungsstarke Korrelation und Interpretation von Daten aus verschiedenen Systemen und Quellen, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, Daten und Informationen aus der Lieferkette in Echtzeit zu analysieren. In Verbindung mit aufkommenden Blockchain-Technologien werden Unternehmen in Zukunft in der Lage sein, Ereignisse proaktiv zu prognostizieren und vorherzusagen.