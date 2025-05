In einer Welt vor Amazon konzentrierte sich die Optimierung der Lieferkette auf Investitionen in der Entwurfsphase. Zum Beispiel, wie man die niedrigsten Transportkosten erzielt, wo das Lager errichtet werden sollte und wie man sicherstellt, dass der Lagerbestand zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das funktionierte, weil sich die Welt langsamer bewegte und der Wandel beherrschbar war. Neue Technologien – künstliche Intelligenz (KI), Cloud, Blockchain und das Internet der Dinge (IoT) – haben eine andere Landschaft geschaffen. Die Kundenanforderungen haben sich weiterentwickelt. Nachhaltigkeitsaspekte sind von entscheidender Bedeutung. Lieferketten benötigen Antworten in Echtzeit.

Heute leben wir in einem zunehmend komplexen globalen Netzwerk, in dem Ereignisse schnell passieren. Ausnahmen im Straßenverkehr, Ausnahmen bei Naturkatastrophen, Kundenbeschwerden, die zu Imageproblemen führen, und vieles mehr. Das schafft Unsicherheit. Wie verwalten Sie das? Wie ermöglichen Sie die Entscheidungsfindung in der gesamten Lieferkette? Egal wie gut Sie planen, die Prognose kann auch schiefgehen.

Die Optimierung der Lieferkette sorgt dafür, dass Lieferketten im Zeitplan bleiben – selbst wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Zum Beispiel, wenn es zu unerwarteten Unterbrechungen des lokalen Arbeitskräfteangebots kommt, wenn extreme Wetterereignisse die Verteilung beeinträchtigen oder wenn eine drohende medizinische Krise ein Unternehmen dazu zwingt, seine globale Geschäftstätigkeit zu überdenken. Die Optimierung der Lieferkette hilft Ihnen, Ihre Betriebsabläufe trotz möglicher Störungen stabil zu halten.

Bei der Lieferkettenoptimierung wird heute Technologie eingesetzt, um ein besseres Ausnahmemanagement zu ermöglichen. Das ist der Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen haben eine bessere Sichtbarkeit in der gesamten Lieferkette und bessere Entscheidungsmöglichkeiten in Echtzeit – nicht nur innerhalb des eigenen Unternehmens, sondern im gesamten Ökosystem der Geschäftspartner.

Ein weiterer Faktor bei der Entwicklung der Lieferkettenoptimierung ist diese Entwicklung hin zu Unternehmensnetzwerken. Diese Netzwerke können als Gemeinschaften von Handelspartnern beschrieben werden, die an Geschäftsprozessen arbeiten und kommunizieren, die sich über mehrere Unternehmen erstrecken, mit einem gemeinsamen End-to-End-Fokus.⁵ Diese unternehmensübergreifenden Geschäftsnetzwerke (Multi-Enterprise Business Networks, MEBN) ermöglichen bessere Geschäftsprozesse durch Zusammenarbeit in Echtzeit.