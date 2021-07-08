Blockchain ist ein gemeinsam genutztes, unveränderliches Hauptbuch, das die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verfolgung von Vermögenswerten in einem Geschäftsnetzwerk erleichtert.
Ein Asset kann materiell (Haus, Auto, Bargeld, Grundstück) oder immateriell (geistiges Eigentum, Patente, Urheberrechte, Branding) sein. In einem Blockchain-Netzwerk kann praktisch alles von Wert verfolgt und gehandelt werden. Das reduziert das Risiko und senkt die Kosten für alle Beteiligten.
Das Geschäft lebt von Informationen. Je schneller die Informationen eingehen und je genauer sie sind, desto besser. Blockchain ist ideal für die Bereitstellung dieser Informationen, da es unmittelbare, gemeinsam genutzte und beobachtbare Informationen bereitstellt, die in einem unveränderlichen Hauptbuch gespeichert sind, auf das nur autorisierte Netzwerkmitglieder zugreifen können. Ein Blockchain-Netzwerk kann Bestellungen, Zahlungen, Konten, die Produktion und vieles mehr verfolgen. Und da die Mitglieder eine gemeinsame Sicht auf die Wahrheit haben, können Sie alle Details einer Transaktion von Anfang bis Ende einsehen, was Ihnen mehr Vertrauen gibt und neue Möglichkeiten für Effizienz und Chancen eröffnet.
Alle Netzwerkteilnehmer haben Zugriff auf das verteilte Hauptbuch (Distributed Ledger) und die unveränderliche Aufzeichnung der Transaktionen. Mit diesem verteilten Hauptbuch werden Transaktionen nur einmal aufgezeichnet, wodurch der doppelte Aufwand, der für herkömmliche Geschäftsnetzwerke typisch ist, entfällt.
Kein Teilnehmer kann eine Transaktion ändern oder manipulieren, nachdem sie im gemeinsam genutzten Hauptbuch erfasst wurde. Wenn ein Transaktionsdatensatz einen Fehler enthält, muss eine neue Transaktion hinzugefügt werden, um den Fehler rückgängig zu machen, und beide Transaktionen sind dann sichtbar.
Um Transaktionen zu beschleunigen, wird eine Reihe von Regeln, die als Smart Contract bezeichnet werden, in der Blockchain gespeichert und automatisch ausgeführt. Ein Smart Contract definiert die Bedingungen für die Übertragung von Unternehmensanleihen, enthält Bedingungen für die Zahlung von Reiseversicherungen und vieles mehr.
Diese Transaktionen zeigen die Bewegung eines Vermögenswertes, der materiell (ein Produkt) oder immateriell (geistig) sein kann. Der Datenblock kann die Informationen Ihrer Wahl aufzeichnen: Wer, Was, Wann, Wo, Wie viel. Sogar der Zustand, beispielsweise die Temperatur einer Lebensmittellieferung, lässt sich damit aufzeichnen.
Diese Blöcke bilden eine Datenkette, wenn ein Asset von Ort zu Ort wandert oder den Besitzer wechselt. Die Blöcke bestätigen den genauen Zeitpunkt und die Abfolge von Transaktionen. Die Blöcke sind sicher miteinander verbunden, um zu verhindern, dass ein Block verändert oder ein Block zwischen zwei bestehenden Blöcken eingefügt werden kann.
Jeder zusätzliche Block stärkt die Verifizierung des vorherigen Blocks und damit der gesamten Blockchain. Die Blockchain wird fälschungssicher gemacht und erhält damit die entscheidende Stärke der Unveränderlichkeit. Dadurch wird die Möglichkeit der Manipulation durch einen böswilligen Akteur beseitigt und ein Buch der Transaktionen erstellt, dem Sie und andere Netzwerkmitglieder vertrauen können.
Was muss sich ändern: Unternehmen verschwenden oft viel Zeit mit der doppelten Führung von Aufzeichnungen und der Validierung durch Dritte. Aufzeichnungssysteme können anfällig für Betrug und Cyberangriffe sein. Eingeschränkte Transparenz kann die Datenüberprüfung verlangsamen. Und mit der Einführung von IoT ist das Transaktionsvolumen explosionsartig angestiegen. All dies bremst das Geschäft, schmälert den Gewinn und bedeutet, dass wir einen besseren Weg brauchen. Hier kommt die Blockchain ins Spiel.
Mit Blockchain können Sie als Mitglied eines Netzwerks, das nur Mitgliedern zugänglich ist, sicher sein, dass Sie genaue und aktuelle Daten erhalten. Und dass Ihre vertraulichen Blockchain-Datensätze nur mit Netzwerkmitgliedern geteilt werden, denen Sie Zugriff gewährt haben.
Alle Netzwerkmitglieder müssen sich über die Richtigkeit der Daten einig sein, und alle validierten Transaktionen sind unveränderlich, da sie dauerhaft aufgezeichnet werden. Niemand, nicht einmal ein Systemadministrator, kann eine Transaktion löschen.
Mit einem verteilten Hauptbuch, das von den Mitgliedern eines Netzwerks gemeinsam genutzt wird, entfällt der zeitraubende Abgleich von Datensätzen. Und um Transaktionen zu beschleunigen, kann eine Reihe von Regeln, die Smart Contracts genannt werden, auf der Blockchain gespeichert und automatisch ausgeführt werden.
Eine öffentliche Blockchain ist eine Blockchain, der jeder beitreten und an der jeder teilnehmen kann, wie z. B. Bitcoin. Zu den Nachteilen gehören die hohe Rechenleistung, die erforderlich ist, der geringe oder fehlende Datenschutz für Transaktionen und die geringe Sicherheit. Dies sind wichtige Überlegungen für Blockchain-Anwendungsfälle in Unternehmen.
Ein privates Blockchain-Netzwerk ist, ähnlich wie ein öffentliches Blockchain-Netzwerk, ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk. Allerdings wird das Netzwerk von einer Organisation verwaltet, die kontrolliert, wer teilnehmen darf, ein Konsensprotokoll führt und das gemeinsame Hauptbuch verwaltet. Je nach Anwendungsfall kann dies das Vertrauen zwischen den Beteiligten erheblich stärken. Eine private Blockchain kann hinter einer Unternehmensfirewall betrieben und sogar vor Ort gehostet werden.
Unternehmen, die eine private Blockchain einrichten, richten in der Regel ein genehmigungspflichtiges Blockchain-Netzwerk ein. Es ist wichtig zu wissen, dass öffentliche Blockchain-Netzwerke auch genehmigt werden können. Dadurch wird eingeschränkt, wer an dem Netzwerk teilnehmen darf und an welchen Transaktionen. Teilnehmer müssen eine Einladung oder Genehmigung zum Beitritt einholen.
Mehrere Unternehmen können sich die Verantwortung für die Pflege einer Blockchain teilen. Diese vorausgewählten Unternehmen bestimmen, wer Transaktionen einreichen oder auf die Daten zugreifen darf. Eine Konsortial-Blockchain ist ideal für Unternehmen, wenn alle Teilnehmer über eine Genehmigung verfügen müssen und gemeinsam für die Blockchain verantwortlich sind.
Beim Aufbau einer Blockchain-Anwendung für Unternehmen ist es wichtig, eine umfassende Sicherheitsstrategie zu haben, die Cybersecurity-Frameworks, Assurance Services und Best Practices nutzt, um die Risiken von Angriffen und Betrug zu reduzieren.
Branchenführer nutzen IBM Blockchain, um Reibungsverluste zu beseitigen, Vertrauen aufzubauen und neue Werte zu erschließen. Wählen Sie Ihr Segment, um zu sehen wie.
Bitcoin ist eine unregulierte, digitale Währung. Bitcoin verwendet die Blockchain-Technologie als Transaktionsbuch.
Dieses Video veranschaulicht den Unterschied zwischen den beiden.
Die IBM Blockchain Platform basiert auf der Hyperledger-Technologie.
Mit dieser Blockchain-Lösung kann jeder Entwickler zu einem Blockchain-Entwickler werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Hyperledger-Website.
Die IBM Blockchain Platform Software ist für die Bereitstellung auf Red Hat® OpenShift®, der hochmodernen Kubernetes-Plattform für Unternehmen von Red Hat, optimiert.
Das bedeutet, dass Sie mehr Flexibilität bei der Wahl des Einsatzortes für Ihre Blockchain-Netzwerkkomponenten haben, sei es On-Premises, in Public Clouds oder in Hybrid-Cloud-Architekturen.
Für einen detaillierteren Einblick in die Funktionsweise eines Blockchain-Netzwerks und wie Sie es nutzen können, lesen Sie „Einführung in Distributed Ledgers“.
Weitere Informationen finden Sie im Blockchain-Tutorial auf IBM Developer
Entdecken Sie die Möglichkeiten der IBM Blockchain Platform, der einzigen vollständig integrierten, für Unternehmen geeigneten Blockchain-Plattform, mit der Sie die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb eines institutionenübergreifenden Geschäftsnetzwerks beschleunigen können.
Registrieren Sie sich, um das Whitepaper zur IBM Blockchain Platform herunterzuladen
Erfahren Sie mehr über Hyperledger Fabric und entdecken Sie, was das Besondere daran ist, warum es für Unternehmensnetzwerke wichtig ist und wie Sie es nutzen können.
Besuchen Sie die Hyperledger-Seite auf IBM Developer
In der Kurzanleitung für Entwickler wird erläutert, wie Sie ein Kickstarter-Blockchain-Netzwerk aufbauen und mit dem IBM Blockchain Platform Starter Plan programmieren können.
Schnellstartanleitung für Entwickler anzeigen
Technische Innovatoren wenden sich an die IBM Blockchain Platform, die führende Hyperledger Fabric-Plattform, um Blockchain-Lösungen über Red Hat® OpenShift® in jeder Computerumgebung zu erstellen, zu betreiben, zu verwalten und zu erweitern.
Als führender Anbieter von Blockchain-Services verfügt IBM Blockchain Services über das Fachwissen, um Sie bei der Entwicklung leistungsstarker Lösungen auf der Grundlage der besten Technologie zu unterstützen. Mehr als 1.600 Blockchain-Experten nutzen die Erkenntnisse aus über 100 Live-Netzwerken, um Sie beim Aufbau und Wachstum zu unterstützen.
Die Einführung einer IBM Blockchain-Lösung ist der schnellste Weg zum Blockchain-Erfolg. IBM hat Netzwerke ins Leben gerufen, die Ihnen den Einstieg erleichtern, wenn Sie sich anderen anschließen, um die Lebensmittelversorgung, die Lieferketten, die Handelsfinanzierung, die Finanzdienstleistungen, die Versicherungen sowie die Medien und die Werbung zu verändern.
IBM Blockchain-Lösungen nutzen Distributed-Ledger-Technologie und Unternehmens-Blockchain, um Kunden dabei zu unterstützen, betriebliche Agilität, Konnektivität und neue Einnahmequellen zu fördern. Gehen Sie mit einem vertrauenswürdigen, durchgängigen Datenaustausch und Workflow-Automatisierung über die Grenzen Ihres Unternehmens hinaus.