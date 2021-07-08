Was ist eine Blockchain?

IBM Blockchain-Lösung kennenlernen Melden Sie sich für Updates zur Nachhaltigkeit an
Das Bild zeigt Firmen und Geschäfte, die Blockchain nutzen, um ihre Transaktionen und Rückverfolgungen durchzuführen
Was ist eine Blockchain?

Blockchain ist ein gemeinsam genutztes, unveränderliches Hauptbuch, das die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verfolgung von Vermögenswerten in einem Geschäftsnetzwerk erleichtert. 

Ein Asset kann materiell (Haus, Auto, Bargeld, Grundstück) oder immateriell (geistiges Eigentum, Patente, Urheberrechte, Branding) sein. In einem Blockchain-Netzwerk kann praktisch alles von Wert verfolgt und gehandelt werden. Das reduziert das Risiko und senkt die Kosten für alle Beteiligten.

 Warum ist Blockchain wichtig?

Das Geschäft lebt von Informationen. Je schneller die Informationen eingehen und je genauer sie sind, desto besser. Blockchain ist ideal für die Bereitstellung dieser Informationen, da es unmittelbare, gemeinsam genutzte und beobachtbare Informationen bereitstellt, die in einem unveränderlichen Hauptbuch gespeichert sind, auf das nur autorisierte Netzwerkmitglieder zugreifen können. Ein Blockchain-Netzwerk kann Bestellungen, Zahlungen, Konten, die Produktion und vieles mehr verfolgen. Und da die Mitglieder eine gemeinsame Sicht auf die Wahrheit haben, können Sie alle Details einer Transaktion von Anfang bis Ende einsehen, was Ihnen mehr Vertrauen gibt und neue Möglichkeiten für Effizienz und Chancen eröffnet.

 
Schlüsselelemente einer Blockchain
Distributed-Ledger-Technologie

Alle Netzwerkteilnehmer haben Zugriff auf das verteilte Hauptbuch (Distributed Ledger) und die unveränderliche Aufzeichnung der Transaktionen. Mit diesem verteilten Hauptbuch werden Transaktionen nur einmal aufgezeichnet, wodurch der doppelte Aufwand, der für herkömmliche Geschäftsnetzwerke typisch ist, entfällt.
Unveränderliche Datensätze

Kein Teilnehmer kann eine Transaktion ändern oder manipulieren, nachdem sie im gemeinsam genutzten Hauptbuch erfasst wurde. Wenn ein Transaktionsdatensatz einen Fehler enthält, muss eine neue Transaktion hinzugefügt werden, um den Fehler rückgängig zu machen, und beide Transaktionen sind dann sichtbar.
Smart Contracts

Um Transaktionen zu beschleunigen, wird eine Reihe von Regeln, die als Smart Contract bezeichnet werden, in der Blockchain gespeichert und automatisch ausgeführt. Ein Smart Contract definiert die Bedingungen für die Übertragung von Unternehmensanleihen, enthält Bedingungen für die Zahlung von Reiseversicherungen und vieles mehr.
So funktioniert Blockchain
Jede Transaktion wird als „Block“ von Daten aufgezeichnet

Diese Transaktionen zeigen die Bewegung eines Vermögenswertes, der materiell (ein Produkt) oder immateriell (geistig) sein kann. Der Datenblock kann die Informationen Ihrer Wahl aufzeichnen: Wer, Was, Wann, Wo, Wie viel. Sogar der Zustand, beispielsweise die Temperatur einer Lebensmittellieferung, lässt sich damit aufzeichnen.
Jeder Block ist mit den Blöcken davor und danach verbunden

Diese Blöcke bilden eine Datenkette, wenn ein Asset von Ort zu Ort wandert oder den Besitzer wechselt. Die Blöcke bestätigen den genauen Zeitpunkt und die Abfolge von Transaktionen. Die Blöcke sind sicher miteinander verbunden, um zu verhindern, dass ein Block verändert oder ein Block zwischen zwei bestehenden Blöcken eingefügt werden kann.
Transaktionen werden in einer unumkehrbaren Kette blockiert: einer Blockchain

Jeder zusätzliche Block stärkt die Verifizierung des vorherigen Blocks und damit der gesamten Blockchain. Die Blockchain wird fälschungssicher gemacht und erhält damit die entscheidende Stärke der Unveränderlichkeit. Dadurch wird die Möglichkeit der Manipulation durch einen böswilligen Akteur beseitigt und ein Buch der Transaktionen erstellt, dem Sie und andere Netzwerkmitglieder vertrauen können.
Nutzen der Blockchain

Was muss sich ändern: Unternehmen verschwenden oft viel Zeit mit der doppelten Führung von Aufzeichnungen und der Validierung durch Dritte. Aufzeichnungssysteme können anfällig für Betrug und Cyberangriffe sein. Eingeschränkte Transparenz kann die Datenüberprüfung verlangsamen. Und mit der Einführung von IoT ist das Transaktionsvolumen explosionsartig angestiegen. All dies bremst das Geschäft, schmälert den Gewinn und bedeutet, dass wir einen besseren Weg brauchen. Hier kommt die Blockchain ins Spiel.
Mehr Vertrauen

Mit Blockchain können Sie als Mitglied eines Netzwerks, das nur Mitgliedern zugänglich ist, sicher sein, dass Sie genaue und aktuelle Daten erhalten. Und dass Ihre vertraulichen Blockchain-Datensätze nur mit Netzwerkmitgliedern geteilt werden, denen Sie Zugriff gewährt haben.
Mehr Sicherheit

Alle Netzwerkmitglieder müssen sich über die Richtigkeit der Daten einig sein, und alle validierten Transaktionen sind unveränderlich, da sie dauerhaft aufgezeichnet werden. Niemand, nicht einmal ein Systemadministrator, kann eine Transaktion löschen.
Mehr Effizienz

Mit einem verteilten Hauptbuch, das von den Mitgliedern eines Netzwerks gemeinsam genutzt wird, entfällt der zeitraubende Abgleich von Datensätzen. Und um Transaktionen zu beschleunigen, kann eine Reihe von Regeln, die Smart Contracts genannt werden, auf der Blockchain gespeichert und automatisch ausgeführt werden.
Das 1x1 der Blockchain in fünf Minuten
Lernen Sie die Grundlagen der Blockchain-Technologie kennen: wie Blöcke Daten enthalten, die irgendeinen Wert darstellen, wie sie in einer unveränderlichen Kette chronologisch verbunden sind und die Unterschiede zwischen Blockchain und Kryptowährungen wie Bitcoin.
Erfahren Sie, wie sich die dezentrale Natur der Blockchain von der traditionellen Aufzeichnung unterscheidet, welchen Wert eine autorisierte Blockchain für Geschäftstransaktionen hat und wie die Blockchain neue Ebenen des Vertrauens und der Transparenz fördert.
Die Lebensmittelindustrie ist nur eine von vielen, die durch die Blockchain-Technologie transformiert werden. Erfahren Sie, wie Sie nachverfolgen können, wann, wo und wie Lebensmittel angebaut, geerntet, versandt und verarbeitet wurden – und dabei gleichzeitig die Daten der Netzwerkteilnehmer schützen.
Blockchain schafft Vertrauen, weil sie eine gemeinsame Aufzeichnung von verlässlichen Informationen darstellt. Daten, an die jeder glauben kann, tragen dazu bei, andere neue Technologien zu fördern, die die Effizienz, die Transparenz und das Vertrauen drastisch erhöhen.
Arten von Blockchain-Netzwerken
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Blockchain-Netzwerk aufzubauen. Sie können öffentlich, privat, mit Genehmigung oder von einem Konsortium erstellt sein.
Öffentliche Blockchain-Netzwerke

Eine öffentliche Blockchain ist eine Blockchain, der jeder beitreten und an der jeder teilnehmen kann, wie z. B. Bitcoin. Zu den Nachteilen gehören die hohe Rechenleistung, die erforderlich ist, der geringe oder fehlende Datenschutz für Transaktionen und die geringe Sicherheit. Dies sind wichtige Überlegungen für Blockchain-Anwendungsfälle in Unternehmen.
Private Blockchain-Netzwerke

Ein privates Blockchain-Netzwerk ist, ähnlich wie ein öffentliches Blockchain-Netzwerk, ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk. Allerdings wird das Netzwerk von einer Organisation verwaltet, die kontrolliert, wer teilnehmen darf, ein Konsensprotokoll führt und das gemeinsame Hauptbuch verwaltet. Je nach Anwendungsfall kann dies das Vertrauen zwischen den Beteiligten erheblich stärken. Eine private Blockchain kann hinter einer Unternehmensfirewall betrieben und sogar vor Ort gehostet werden.
Genehmigte Blockchain-Netzwerke

Unternehmen, die eine private Blockchain einrichten, richten in der Regel ein genehmigungspflichtiges Blockchain-Netzwerk ein. Es ist wichtig zu wissen, dass öffentliche Blockchain-Netzwerke auch genehmigt werden können. Dadurch wird eingeschränkt, wer an dem Netzwerk teilnehmen darf und an welchen Transaktionen. Teilnehmer müssen eine Einladung oder Genehmigung zum Beitritt einholen.
Konsortial-Blockchains

Mehrere Unternehmen können sich die Verantwortung für die Pflege einer Blockchain teilen. Diese vorausgewählten Unternehmen bestimmen, wer Transaktionen einreichen oder auf die Daten zugreifen darf. Eine Konsortial-Blockchain ist ideal für Unternehmen, wenn alle Teilnehmer über eine Genehmigung verfügen müssen und gemeinsam für die Blockchain verantwortlich sind.
Blockchain-Sicherheit
Risikomanagementsysteme für Blockchain-Netzwerke  

Beim Aufbau einer Blockchain-Anwendung für Unternehmen ist es wichtig, eine umfassende Sicherheitsstrategie zu haben, die Cybersecurity-Frameworks, Assurance Services und Best Practices nutzt, um die Risiken von Angriffen und Betrug zu reduzieren.

 Weitere Informationen über Blockchain-Sicherheit
Blockchain-Anwendungsfälle und -Anwendungen
IBM Food Trust hilft Raw Seafoods dabei, das Vertrauen in die gesamte Lebensmittel-Lieferkette zu stärken, indem jeder Fang vom Gewässer bis in die Supermärkte und Restaurants zurückverfolgt wird.
INBLOCK gibt die Kryptowährung Metacoin heraus, die auf Hyperledger Fabric basiert, um Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten schneller, bequemer und sicherer zu machen.
Ärzte in einem Forschungslabor
Transformation der Gesundheitsversorgung mit Blockchain
Die IBM Blockchain Platform kann die Art und Weise verändern, wie Ihr Ökosystem Vertrauen, Datenverfügbarkeit und Effizienz sicherstellt, um die Patientenversorgung und die Rentabilität zu verbessern. Lesen Sie: Verbesserung der Ergebnisse im Gesundheitswesen
Vertrax und Chateau Software haben die erste Multicloud-Blockchain-Lösung auf Basis der IBM Blockchain-Plattform auf den Markt gebracht, um Unterbrechungen der Lieferkette im Öl- und Gasvertrieb zu verhindern.
The Home Depot nutzt IBM Blockchain, um gemeinsame und vertrauenswürdige Informationen über gelieferte und erhaltene Waren zu erhalten, um Streitigkeiten mit Lieferanten zu reduzieren und die Beilegung von Streitigkeiten zu beschleunigen.
Blockchain für verschiedene Branchen

Branchenführer nutzen IBM Blockchain, um Reibungsverluste zu beseitigen, Vertrauen aufzubauen und neue Werte zu erschließen. Wählen Sie Ihr Segment, um zu sehen wie.

Lieferkette
Gesundheitswesen
Regierung
Einzelhandel
Medien und Werbung
Öl und Gas
Telekommunikation
Fertigung
Versicherung
Finanzdienstleistungen
Reisen und Transport
Häufig gestellte Fragen zu Blockchain
Was ist der Unterschied zwischen Blockchain und Bitcoin?

Bitcoin ist eine unregulierte, digitale Währung. Bitcoin verwendet die Blockchain-Technologie als Transaktionsbuch.

Dieses Video veranschaulicht den Unterschied zwischen den beiden.
Wie sind IBM Blockchain Platform und Hyperledger miteinander verbunden?

Die IBM Blockchain Platform basiert auf der Hyperledger-Technologie.
Mit dieser Blockchain-Lösung kann jeder Entwickler zu einem Blockchain-Entwickler werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hyperledger-Website.
Kann ich in jeder beliebigen Cloud bereitstellen?

Die IBM Blockchain Platform Software ist für die Bereitstellung auf Red Hat® OpenShift®, der hochmodernen Kubernetes-Plattform für Unternehmen von Red Hat, optimiert.
Das bedeutet, dass Sie mehr Flexibilität bei der Wahl des Einsatzortes für Ihre Blockchain-Netzwerkkomponenten haben, sei es On-Premises, in Public Clouds oder in Hybrid-Cloud-Architekturen.
Ich benötige detailliertere Informationen. Wo ist es?

Für einen detaillierteren Einblick in die Funktionsweise eines Blockchain-Netzwerks und wie Sie es nutzen können, lesen Sie „Einführung in Distributed Ledgers“.
Weitere Informationen finden Sie im Blockchain-Tutorial auf IBM Developer

Entdecken Sie die Möglichkeiten der IBM Blockchain Platform, der einzigen vollständig integrierten, für Unternehmen geeigneten Blockchain-Plattform, mit der Sie die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb eines institutionenübergreifenden Geschäftsnetzwerks beschleunigen können.
Registrieren Sie sich, um das Whitepaper zur IBM Blockchain Platform herunterzuladen

Erfahren Sie mehr über Hyperledger Fabric und entdecken Sie, was das Besondere daran ist, warum es für Unternehmensnetzwerke wichtig ist und wie Sie es nutzen können.
Besuchen Sie die Hyperledger-Seite auf IBM Developer

In der Kurzanleitung für Entwickler wird erläutert, wie Sie ein Kickstarter-Blockchain-Netzwerk aufbauen und mit dem IBM Blockchain Platform Starter Plan programmieren können.
Schnellstartanleitung für Entwickler anzeigen
Blockchain-Lösungen
IBM Blockchain-Lösungen

Technische Innovatoren wenden sich an die IBM Blockchain Platform, die führende Hyperledger Fabric-Plattform, um Blockchain-Lösungen über Red Hat® OpenShift® in jeder Computerumgebung zu erstellen, zu betreiben, zu verwalten und zu erweitern.

 Weitere Informationen zur IBM Blockchain Platform
Beratung für Blockchain

Als führender Anbieter von Blockchain-Services verfügt IBM Blockchain Services über das Fachwissen, um Sie bei der Entwicklung leistungsstarker Lösungen auf der Grundlage der besten Technologie zu unterstützen. Mehr als 1.600 Blockchain-Experten nutzen die Erkenntnisse aus über 100 Live-Netzwerken, um Sie beim Aufbau und Wachstum zu unterstützen.

 Weitere Informationen zur Blockchain-Beratung
Alle IBM Blockchain-Lösungen

Die Einführung einer IBM Blockchain-Lösung ist der schnellste Weg zum Blockchain-Erfolg. IBM hat Netzwerke ins Leben gerufen, die Ihnen den Einstieg erleichtern, wenn Sie sich anderen anschließen, um die Lebensmittelversorgung, die Lieferketten, die Handelsfinanzierung, die Finanzdienstleistungen, die Versicherungen sowie die Medien und die Werbung zu verändern.

 Sehen Sie sich unsere schnell wachsenden Blockchain-Lösungen an
Blockchain-Ressourcen
Paar mit Mobiltelefon, die eine Kunstausstellung bewundern
Blockchain erklärt durch Kunst
Wir haben fünf Künstler – allesamt Neulinge auf dem Gebiet der Blockchain – gebeten, Kunstwerke zu den wichtigsten Vorteilen der Blockchain zu schaffen. Sehen Sie, was sie gemacht haben, und erfahren Sie mehr von IBM Kunden und Geschäftspartnern in „Blockparty“, unserer neuen Webinarreihe.
Mann, der ein Etikett auf einer Schachtel kontrolliert
Anwendungsfälle
Lassen Sie sich davon inspirieren, wie Innovatoren ihre Unternehmen mithilfe der IBM Blockchain Platform umgestalten. Sie können einem bestehenden Blockchain-Netzwerk beitreten oder mit uns zusammenarbeiten, um Ihr eigenes zu erstellen.
Unternehmer bei der Inventur in einem Garngeschäft
Kundenreferenzen
Erfahren Sie, wie unsere Kunden ihre Unternehmen revolutionieren, indem sie IBM Blockchain nutzen, um greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Machen Sie den nächsten Schritt

IBM Blockchain-Lösungen nutzen Distributed-Ledger-Technologie und Unternehmens-Blockchain, um Kunden dabei zu unterstützen, betriebliche Agilität, Konnektivität und neue Einnahmequellen zu fördern. Gehen Sie mit einem vertrauenswürdigen, durchgängigen Datenaustausch und Workflow-Automatisierung über die Grenzen Ihres Unternehmens hinaus.

 Blockchain-Lösungen kennenlernen