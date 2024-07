Die Bankenbranche wird auf den Kopf gestellt Finanzinstitute, die früher auf der Grundlage der Back-Office-Effizienz konkurrierten, konkurrieren heute auf der Grundlage der Kundenerfahrungen im Front-Office. IBM Financial Services Consulting unterstützt Kunden dabei, auf diese Umkehrung des traditionellen Branchengeschäftsmodells zu reagieren, anstatt darauf zu reagieren. Unsere Erfahrung bei der Modernisierung digitaler Kernsysteme für das Bankwesen hat unseren Kunden geholfen, Verbesserungen des Kosten-Ertrags-Verhältnisses (C/I) von mehr als 14 % und Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) von durchschnittlich 20-30 % zu erzielen. Das umfassende Branchen- und Technologie-Know-how von IBM Consulting generiert Ergebnisse, die für eine gesunde Finanzleistung entscheidend sind, und konzentriert sich dabei auf drei zentrale Anforderungen des Kunden: Wachstum, Effizienz und Compliance. Unser erstklassiges IBM Payments Center ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Modernisierung von Finanzinstituten und bietet End-to-End-Zahlungslösungen, die die Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit ermöglichen, die in einem ständig wachsenden, partnerzentrierten Zahlungssystem erforderlich sind. Ereignis Erschließen Sie den Wert von KI mit IBM auf der Sibos 2023 | 18.–21. September Besuchen Sie den Stand #B20, um zu sehen, wie KI die Finanzdienstleistungen revolutioniert. Erfahren Sie, wie Sie generative KI nutzen können, um geschäftliche Herausforderungen zu lösen, und treffen Sie die IBM Experten, die hinter diesem Paradigmenwechsel in der Technologie stehen. Melden Sie sich an, um teilzunehmen Überdenken Sie die Art und Weise, wie Sie mit KI für Unternehmen arbeiten Besuchen Sie die KI-Services von IBM Consulting

Modernisieren Sie Ihren Temenos-Kern mit IBM IBM Consulting und Temenos arbeiten zusammen, um eine SaaS-ähnliche Kernbankenmodernisierung mit Red Hat OpenShift auf der IBM Power-Infrastruktur bereitzustellen. Mehr erfahren

Vorteile 40 %-ige Beschleunigung der Amortisationszeit datengesteuerter Hybrid-Cloud-Anwendungen¹ 90 % von Kundenanfragen, die über die virtuelle Agenten- und Konversations-KI-Plattform einer führenden Bank beantwortet werden² 20 % Steigerung des Net Promoter Score durch neues digitales Hypotheken-Support-Tool und verbessertes Kundenerlebnis³

Funktionalität Kernbankwesen Beschleunigen Sie die Umstellung auf die Cloud und den digitalen Wandel im Bankwesen durch die Modernisierung von Kernsystemen, Anwendungen, Prozessen und Ökosystemen. Erkunden Sie, wie Sie Ihre Strategie beschleunigen können Zahlungen IBM Payments Center™ (IPC) liefert die neuesten kognitiven und KI-Technologien, um die Effizienz und den Wert von Zahlungsservices zu steigern. Unsere ISO 20022-Expertise hilft Ihnen, differenzierte Erfahrungen zu schaffen und neue Erkenntnisse aus besseren Daten zu gewinnen. Erkunden Sie unsere Zahlungsservices Cloud-Banking Die IBM Cloud for Financial Services ermöglicht differenzierte Erfahrungen für Kunden und neue Einnahmequellen für Banken und beschleunigt die transformativsten Funktionen des Cloud-Bankings und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit und Compliance. Entdecken Sie das Cloud-Banking

Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie. Mehr erfahren Mit einem IBM Garage Experten sprechen

Als wir anfingen, war es eine gewaltige Sache – für eine alteingesessene Bank wie uns eine solche digitale Transformation auszuprobieren. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Start denke. Amit Saxena Global deputy chief technology officer State Bank of India Entdecken Sie den Wandel der State Bank of India

Kundenreferenzen SBI überdenkt das Bankwesen Da 60 % der indischen Bevölkerung fünfunddreißig Jahre alt und jünger sind, hat sich die State Bank of India mit IBM Consulting zusammengetan, um die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und mehr neu zu gestalten und Beziehungen zu dieser wichtigen Kundengruppe aufzubauen. PNC stellt sich die Zukunft des Privatkundengeschäfts neu vor PNC benötigte einen flexiblen und agilen Ansatz, um neue Kunden zu gewinnen, und ging eine Partnerschaft mit IBM ein, um die Art und Weise, wie Mitarbeiter, Prozesse und Technologie differenzierte Erfahrungen und Produkte liefern, die den Kunden die Kontrolle über ihre Finanzen geben, neu zu gestalten. Das CloudNow-Projekt der CaixaBank Die spanische CaixaBank will ihre Kernanwendungen weiterentwickeln, die Effizienz verbessern und ihre innovative Vision von Finanzdienstleistungen stärken. „IBM ist zu einem unverzichtbaren Partner bei der Entwicklung der digitalen Fähigkeiten der CaixaBank geworden“, sagt der CEO.

Strategische Partnerschaften AWS Global Innovation Partner of the Year Banken, die Amazon Web Services nutzen, wenden sich an IBM Consulting, um ihre Ausgaben zu optimieren und ihre Cloud-Umgebungen zu sichern und gleichzeitig Innovationen zu beschleunigen. Unsere Möglichkeiten bei AWS entdecken Setzen Sie auf Gold, um Kunden bei der Verwaltung ihrer Umwelt zu unterstützen Der Gold-Partner-Status von IBM Consulting bei Microsoft beinhaltet ein umfassendes Know-how in der Finanzbranche, um differenzierte Kundenerlebnisse über alle Kanäle, Produkte und Dienstleistungen hinweg zu bieten. Unsere Microsoft-Ressourcen entdecken Wechsel vom Dienstleister zum Finanzpartner Vereinheitlichen Sie Erkenntnisse und automatisieren Sie Erlebnisse, um Ihre Kunden besser kennenzulernen und ihr neuer bester Freund zu werden. Entdecken Sie die Geschichte und unsere Salesforce-Funktionen Machen Sie das Bankerlebnis wirklich persönlich IBM Consulting und Adobe sind Partner im Bereich der digitalen Transformation und bieten Personalisierung in großem Umfang, damit Sie unvergessliche und sichere Erlebnisse schaffen können, auf die Ihre Kunden immer wieder zurückkommen. Entdecken Sie unsere Möglichkeiten für Adobe Was Ihr ERP für ein neues Bankmodell leisten kann Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre SAP-Investition optimal nutzen, um Compliance zu gewährleisten, die Finanzleistung zu verwalten und die Kosten zu kontrollieren. Unsere Möglichkeiten bei SAP entdecken

