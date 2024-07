Während einer zwölfwöchigen Zusammenarbeit implementierte IBM einen Z Digital Integration Hub (Z DIH), um aktuelle zentrale Bankinformationen zusammenzustellen und mit anderen Bankfunktionen zu teilen.

Zu Beginn der Anwendungsmodernisierung entschied sich M&T für eine Zahlungsentscheidungsanwendung, die kontinuierlich die aus der z/OS-Transaktionsumgebung der Bank generierten Stammeinlageninformationen nutzen sollte. Dank der Ereignisverarbeitungsfunktion wäre die Zahlungsentscheidungsanwendung in der Lage, die aktuellsten Informationen aus den zentralen Banktransaktionen zu nutzen und so durchgängig zu genaueren Entscheidungen zu gelangen.



Anstatt den gesamten Rohdatensatz in regelmäßigen Abständen per Datei zu übertragen, um diese Informationen zu erstellen, werden bei der Z DIH-Implementierung die Transaktionsdaten aus den Kernsystemen im Laufe des Tages kontinuierlich abgefragt und mit den Daten aus dem nächtlichen Stapeldatenabgleich der Bank zusammengeführt. Dadurch hat die Zahlungsentscheidungsanwendung immer Zugriff auf aktuelle Informationen und kann so genauere Ergebnisse erzielen.



„Ohne dieses Pilotprojekt und den kooperativen Ansatz hätten unsere gemeinsamen Organisationen nicht diese großartigen Ergebnisse erzielt“, sagt Plew.



Da der während des Pilotprojekts implementierte Z-DIH-Cache zentralen Bankinformationen statt unverständlicher Rohdatenelemente speichert, sind relevante Daten einfacher zugänglich und können von Benutzern in einer Vielzahl von Szenarien wiederverwendet werden. Unternehmensanalysten und Data Scientists können den tagesaktuellen Cache in einem Self-Service-Modell nutzen, das den Eingriff in die Kernbankensysteme minimiert.