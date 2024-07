Behörden sind nach wie vor bestrebt, erstklassige Dienstleistungen für Bürger zu erbringen – und bestmöglich auf künftige einschneidende Neuerungen vorbereitet zu sein.

Zur Unterstützung engagiert sich IBM weiterhin im Dienste von Behörden und Bürgern in aller Welt – unter anderem in den Bereichen soziale Dienstleistungen, Gesundheitsfürsorge, Steuerverwaltung, kritische Infrastruktur, Bildung und nationale Sicherheit. Wir arbeiten mit Verantwortlichen in Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden zusammen und bauen dabei auf jahrzehntelanger Erfahrung und Vertrauen auf. Auf der Grundlage von Sicherheit und Automatisierung helfen unsere Branchenlösungen Behörden dabei, das Bürgererlebnis zu verbessern, Betriebsabläufe zu optimieren und die Infrastruktur zu modernisieren.

