Warum die ISO-Modernisierung für Finanzinstitute so wichtig ist

Mit der Umstellung auf den Finanznachrichtenstandard ISO 20022 bewegt sich die Welt in Richtung eines standardisierten Systems für Zahlungsnachrichten. ISO 20022, das SWIFT ab August 2022 für grenzüberschreitende Zahlungen einführen wird, wird Finanzinstituten (FIs) erhebliche Vorteile bringen. Doch der Weg dieser Institutionen zur Einführung könnte sich als ziemlich schwierig erweisen. Um den neuen Standard erfolgreich umzusetzen, benötigen FIs eine umfassende Lösung für die Übersetzung zwischen alten Nachrichtenformaten und ISO 20022.
Diese Umstellung bietet eine einmalige Gelegenheit, die Funktionsweise des Zahlungsverkehrs zu verbessern. In einer Welt der sofortigen Zahlungen und des zunehmenden Betrugs im digitalen Zahlungsverkehr müssen wir diese Gelegenheit nutzen, um Betrug zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und eine bessere, robustere Zahlungsinfrastruktur aufzubauen. Idealerweise bietet eine Lösung fortlaufende Interoperabilität zwischen den verschiedenen ISO-konformen Zahlungsnetzwerken.
Da sich der Standard und seine Anwendung ständig weiterentwickeln, muss die Lösung zukunftssicher sein, um auf Änderungen der ISO 20022 reagieren zu können. Eine ISO-native Lösung erleichtert die Umsetzung neuer Anforderungen, sobald diese veröffentlicht werden. Unternehmen haben künftig die Möglichkeit, Zahlungen in ihre gesamten Geschäftsprozesse vom Auftrag bis zur Zahlung zu integrieren, anstatt separate Geschäftsprozesse für die Rechnungsstellung, den Zahlungseingang und schließlich den Zahlungsabgleich nutzen zu müssen. Die Integration vereinfacht den Prozess von Anfang bis Ende.
ISO-native Nachrichten können mehr Daten enthalten als bei früheren Standards. Durch die Nutzung dieser zusätzlichen Daten können Finanzinstitute einen höheren Standard beim Schutz vor Finanzkriminalität, Geldwäschebekämpfung und Sanktionen erreichen. Unternehmen können durch eine schnellere Zuordnung von Zahlungseingängen ihr Liquiditätsrisiko besser steuern, und sowohl Unternehmen als auch Finanzinstitute können Cashflows besser prognostizieren.
Durch den leichteren Zugang zu standardisierten Datensätzen können Finanzinstitute Datenanalysen schneller durchführen und Zahlungsstromdaten nutzen, um Geschäftsinformationen bereitzustellen, die zuvor in anderen Zahlungsströmen nicht verfügbar waren.
Die Entwicklung einer ISO-API-fähigen Transformationsschicht hilft Finanzdienstleistern, eine Geschäftsstrategie zu entwickeln, die klar die differenzierten Erfahrungen und Produkte definiert, die das Unternehmen anbietet. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der ISO-APIs können Finanzinstitute Verbindungen zu ihren Ökosystemen herstellen, um ihre differenzierten Erfahrungen und Produkte zu realisieren.
Mit einer ISO 20022-basierten API-Transformationsschichtlösung kann ein Finanzinstitut die Nachrichten seines bestehenden Zahlungssystems in ein ISO 20022-spezifisches Nachrichtenformat für das nachgelagerte System transformieren. Dies ist für viele Finanzinstitute quasi eine Voraussetzung, um die Lücke zu schließen, bis sie über native ISO 20022-Funktionen in ihren Systemen verfügen.
Ältere proprietäre Formate wie SWIFT MT sind in den Branchen bereits bekannt und weit verbreitet, daher wird es Zeit brauchen, sich an ISO 20022 zu gewöhnen. Es besteht eine strategische Chance, eine einige Jahre andauernde Koexistenz zwischen den alten und den ISO-Standards zu ermöglichen. Es ist jedoch wichtig, den Endbenutzern eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, die Original- und konvertierte Nachrichten klar und eindeutig anzeigt und gleichzeitig Funktionalitäten bietet, die den Wert der umfangreichen ISO-Nachrichtenfelder ausschöpfen.
Eine erfolgreiche Einführung von ISO 20022 sollte mehrere Ziele erfüllen: Reduzierung der IT-Komplexität, Ermöglichung von Agilität, Einbindung von Partnern, nahtlose Integration und Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Diese Ziele mögen vertraut klingen: Sie sind Ziele für die meisten FI-IT-Systeme im Allgemeinen. Sie gewinnen jedoch an Bedeutung bei der Priorisierung von ISO 20022-fähigen Systemen.
Dies gilt insbesondere für das erste Ziel, die Reduzierung der IT-Komplexität. Das einfache Hinzufügen einer ISO-20022-Ebene zu einem bestehenden komplexen System als Taktik, um die unmittelbare Lücke zu schließen, kann das unmittelbare Problem lösen, aber es erfüllt nicht das längerfristige strategische Ziel, die Komplexität zu reduzieren. Tatsächlich kann eine taktische Lösung, wenn man zu ISO-20022-nativen Architekturen und Verarbeitung verschiebt, ein Wegwerfverfahren sein oder sogar ein Hindernis für die Erreichung dieses Ziels sein.
Die Zukunft der Finanzkommunikation wird im Hinblick auf ISO 20022 noch gestaltet. Doch die langfristige strategische Planung kann nicht warten. Institutionen, die sich jetzt anpassen, werden für zukünftige Veränderungen besser gerüstet sein.
