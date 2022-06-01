Warum die ISO-Modernisierung für Finanzinstitute so wichtig ist

Diese Umstellung bietet eine einmalige Gelegenheit, die Funktionsweise des Zahlungsverkehrs zu verbessern. In einer Welt der sofortigen Zahlungen und des zunehmenden Betrugs im digitalen Zahlungsverkehr müssen wir diese Gelegenheit nutzen, um Betrug zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und eine bessere, robustere Zahlungsinfrastruktur aufzubauen. Idealerweise bietet eine Lösung fortlaufende Interoperabilität zwischen den verschiedenen ISO-konformen Zahlungsnetzwerken.

Da sich der Standard und seine Anwendung ständig weiterentwickeln, muss die Lösung zukunftssicher sein, um auf Änderungen der ISO 20022 reagieren zu können. Eine ISO-native Lösung erleichtert die Umsetzung neuer Anforderungen, sobald diese veröffentlicht werden. Unternehmen haben künftig die Möglichkeit, Zahlungen in ihre gesamten Geschäftsprozesse vom Auftrag bis zur Zahlung zu integrieren, anstatt separate Geschäftsprozesse für die Rechnungsstellung, den Zahlungseingang und schließlich den Zahlungsabgleich nutzen zu müssen. Die Integration vereinfacht den Prozess von Anfang bis Ende.

ISO-native Nachrichten können mehr Daten enthalten als bei früheren Standards. Durch die Nutzung dieser zusätzlichen Daten können Finanzinstitute einen höheren Standard beim Schutz vor Finanzkriminalität, Geldwäschebekämpfung und Sanktionen erreichen. Unternehmen können durch eine schnellere Zuordnung von Zahlungseingängen ihr Liquiditätsrisiko besser steuern, und sowohl Unternehmen als auch Finanzinstitute können Cashflows besser prognostizieren.

Durch den leichteren Zugang zu standardisierten Datensätzen können Finanzinstitute Datenanalysen schneller durchführen und Zahlungsstromdaten nutzen, um Geschäftsinformationen bereitzustellen, die zuvor in anderen Zahlungsströmen nicht verfügbar waren.

Die Entwicklung einer ISO-API-fähigen Transformationsschicht hilft Finanzdienstleistern, eine Geschäftsstrategie zu entwickeln, die klar die differenzierten Erfahrungen und Produkte definiert, die das Unternehmen anbietet. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der ISO-APIs können Finanzinstitute Verbindungen zu ihren Ökosystemen herstellen, um ihre differenzierten Erfahrungen und Produkte zu realisieren.

Mit einer ISO 20022-basierten API-Transformationsschichtlösung kann ein Finanzinstitut die Nachrichten seines bestehenden Zahlungssystems in ein ISO 20022-spezifisches Nachrichtenformat für das nachgelagerte System transformieren. Dies ist für viele Finanzinstitute quasi eine Voraussetzung, um die Lücke zu schließen, bis sie über native ISO 20022-Funktionen in ihren Systemen verfügen.